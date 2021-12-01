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Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler nihai seçim sonuçlarını reddetti - Son Dakika

Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler nihai seçim sonuçlarını reddetti

01.12.2021 00:08
Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler nihai seçim sonuçlarını reddetti

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin (YSK) 10 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin açıkladığı nihai sonuçları kesinlikle reddettiklerini duyurdu.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin (YSK) 10 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin açıkladığı nihai sonuçları kesinlikle reddettiklerini duyurdu.

Şii siyasi ve milis liderlerin yer aldığı "Koordinasyon Grubu" isimli çatı kuruluş, YSK'nın duyurduğu nihai seçim sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, YSK'nın seçim sonuçlarını önceden hazırladığı iddia edilerek, YSK ve ilgili yargı kurumlarının sonuçlara yapılan itirazlarla hukuki olarak gereken ciddiyetle ilgilenmediği savunuldu.

Siyasi güçlerin daha önce de sunduğu deliller ve YSK'nın çelişkili ifadelerinin tüm sandıklarda elle sayım yapılması için yeterli gerekçeler olduğu ifade edilen açıklamada, YSK'nın itiraz edilen sandıklardaki oyların tutarlılığıyla ilgili ifadelerinde çelişki bulunduğu ileri sürüldü.

YSK'nın daha önceki açıklamasında itiraz üzerine elle sayım yapılan tüm sandıklarda sonucun, elektronik sistemle gerçekleştirilen sayımla yüzde 100 benzerlik gösterdiğini bildirdiği, ancak daha sonra sonuçlarda değişiklik olduğunu ilan ettiği kaydedildi.

YSK'nın bu hataları ve açıklamalarındaki çelişkiler nedeniyle yerel ve uluslararası gözlemcilerin ifadelerine de dayanılarak geçersiz oy, seçim sandıklarının kaldırılması, birden fazla aynı parmak izi gibi meseleler de göz önüne alındığında sonuçlardan duyulan şüphenin kesinleştiği bildirildi.

Açıklamada, "Delillere dayanarak, seçim sonuçlarıyla oynandığını vurguluyor ve sonuçları reddediyoruz. Federal Mahkemeye seçim sonuçlarını iptal etme çağrısında bulunuyoruz ve mahkemenin siyasi etkilerden uzak kalmasını, tarafsız ve objektif olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

YSK, dün genel seçimlerin nihai sonuçlarını ilan etmişti.

Yapılan tüm itirazların yeniden incelenmesinin ardından, daha önce açıklanan ilk seçim sonuçlarına göre Bağdat, Ninova, Erbil, Kerkük ve Basra'da birer sandalye olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik olduğu bildirilmişti.

Sadr Grubu birinci çıktı

Irak resmi haber ajansında yayımlanan nihai seçim sonuçlarına göre, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73, Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum Partisi 37, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siyasetçi Hamis Hançer'e bağlı Azim Koalisyonu 14, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran'dan oluşan ittifak 17, Yeni Nesil Hareketi 9, Nasıriye merkezli İmtidad Koalisyonu 9 sandalye elde etti.

Nihai sonuçlar Federal Mahkemeye gönderilecek

Komiserlik tarafından açıklanan nihai sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçları onaylandıktan sonra yeni Meclisin 10 gün içinde ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.

Sadr Hareketi dışındaki Şii partiler seçim sonuçlarına itiraz etmişti

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerinde açıklanan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış, Sadr dışındaki Şii partiler sonuçlara itiraz ederek oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermiş ve elle sayım işlemi tamamlanmıştı.

Başbakan, Ekim, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler nihai seçim sonuçlarını reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler nihai seçim sonuçlarını reddetti - Son Dakika
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