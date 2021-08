Irak Türkleri heyeti yangın bölgesinde - Son Dakika

Irak Türkleri heyeti, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı ve Yönetimini ziyaret etti. yangınlardaki son durum ile ilgili bilgi aldı.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Antalya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yangınların en çok etkilediği bölgelerden biri olan Manavgat hakkında konuşan Salihi, ''Her zaman birbirimizin yanında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Türkiye bize her türlü yardımı etti. Biz de Irak Türkmen Cephesi'nin milletvekili olarak bütün gücümüzle Türkiye'nin yanındayız. Bu ateşin sönmesi için her türlü yardıma hazırız'' dedi.

Salihi, Irak Türkleri adına Manavgat'ta ormanlara fidan dikileceklerini sözünü verdiği konuşmada 'yanınızdayız' diyerek Sözen'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Irak Türkleri heyeti, yangın bölgesine giderek zarar gören bazı bölgeleri ziyaret etti, yangınlar sonrası bölgedeki toprak ile orman, aynı renk oldu. Kül rengini alan bölgede bazı ağaçların içten içe yanmaya devam ettiği görüldü. Heyet daha sonra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile bir araya geldi, Irak Türkleri heyeti Irak Türklerinin geçmiş olsun dileklerini iletti. Irak Türkleri heyeti, Başkan Şükrü Sözen'i ziyaretinde heyet adına konuşan Dr. Kürşat Çavuğoğlu, Irak Türkleri olarak her zaman afetzedelerin yanında olduklarını, Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin bir üzüntü duyduklarını. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar dilediklerini. Irak Türkleri olarak anavatan Türkiye'nin yanında oldukları ve acısını paylaştıklarını söyledi. Irak Türklerinin milli sanatçısı, kültür elçisi ve efsane sesi İbrahim Rauf Terzi günün anlam ve önemine ilişkin şiir okudu.

Irak Türkleri heyeti, Başkan Şükrü Sözen ile birlikte Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezini gezerek ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Irak Türkleri heyeti, Manavgat Belediyesi'nin orman yangınının söndürülmesi için yoğun çaba gösterdiğinden dolayı, Şükrü Sözen'e Irak Türkmenlerin bayrağı ve teşekkür plaketi takdim etti.