Iraklı Baba Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında İki Oğlunu Kurtardı

Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısında kendini siper ederek 2 oğlunu kurtaran ve yaralanan Iraklı babanın hikayesine Arap ve Irak basınında geniş yer verildi.

Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısında kendini siper ederek 2 oğlunu kurtaran ve yaralanan Iraklı babanın hikayesine Arap ve Irak basınında geniş yer verildi.



Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında Iraklı baba iki oğlunun hayatını kurtardı. Iraklı babanın hikayesi Arap ve Irak basınında geniş yer buldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Irak asıllı Yeni Zelanda vatandaşı 52 yaşındaki Edip Sami, oğlunun doğum gününü kutlamak için Yeni Zelanda'ya geldi. Iraklı baba, saldırganın camiye girip ateş açtığı sırada 29 yaşındaki Abdullah ve 23 yaşındaki Ali'nin hayatlarını kurtarmaya çalıştı. Terör saldırısında iki oğlunun hayatını kurtaran babanın belkemiğine kurşun isabet etti. Olayın ardından açıklama yapan babanın kızı Hibe, "Babam gerçek bir kahraman iki kardeşimi kurtarmak için kendi hayatını bir anda adamaya karar vererek belkemiğine kurşun isabet etti" şeklinde konuştu.



Babasının başarılı bir ameliyat geçirdiğini aktaran Hibe "Ailem saldırıdan kurtuldu ama ne yazık ki saldırıda ölenler arasında biri 12 yaşında bir çocuk olmak üzere 5 tanıdığımız hayatını kaybetti" dedi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı, kahraman babanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek Edip'in durumunu yakından takip ettiğini duyurdu. - ERBİL

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