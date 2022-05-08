Iraklı yetkili Cafer: "Sincar halkı güvenlik ve huzur için PKK'nın ilçeyi terk etmesini bekliyor" - Son Dakika
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Iraklı yetkili Cafer: "Sincar halkı güvenlik ve huzur için PKK'nın ilçeyi terk etmesini bekliyor"

08.05.2022 13:41
Iraklı yetkili Cafer: "Sincar halkı güvenlik ve huzur için PKK'nın ilçeyi terk etmesini bekliyor"

Irak'ta, terör örgütü PKK'nın varlığını sürdürdüğü Sincar'da 10 bin 261 kişinin PKK'nın olduğu yerlerden kaçtığı, kamplarda yeni sığınmacı kabul edecek imkan kalmadığı ve halkın güvenlik ve huzur için örgütün ilçeyi terk etmesini beklediği belirtildi.

Irak'ta, terör örgütü PKK'nın varlığını sürdürdüğü Sincar'da 10 bin 261 kişinin PKK'nın olduğu yerlerden kaçtığı, kamplarda yeni sığınmacı kabul edecek imkan kalmadığı ve halkın güvenlik ve huzur için örgütün ilçeyi terk etmesini beklediği belirtildi.

Irak'ın Duhok kentindeki Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer, Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki PKK varlığı nedeniyle son günlerde evlerini terk eden Ezidilere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sincar halkı güvenlik ve huzurun olması için PKK'nın ilçeyi terk etmesini bekliyor." diyen Cafer, PKK'nın bulunduğu yerlerden çıkmadığını ve örgütün Dugire kampından çıktığı yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu kaydetti.

Cafer, mayıs ayından itibaren Sincar'dan Duhok'a gelişlerin başladığını ve 10 bin 261 kişinin PKK'nın olduğu yerlerden kaçtığını dile getirerek, "Sincar'a hiçbir aile resmi olarak dönmedi. Yeni sığınmacı kabul edecek imkan kalmadı. Kamplar doldu." ifadelerini kullandı.

Cafer, şunları söyledi:

"Sincar halkı PKK'nın bölgeyi boşaltmasını istiyor. PKK çıkarsa Sincar'ın durumu düzelir. Haşdi Şabi de çıksa iyi olur. Sadece polis ve Irak ordusu olmalıdır. Erbil ile Bağdat arasında yapılan anlaşmaya göre, IKBY ile Irak arasında ortak bir yönetim oluşturulacak. Şehir içinde polis birimleri oluşturulacak, dışında da Peşmerge ve Irak Ordusu, ortak savunma birlikleri kuracak."

Sincar'da Irak ordusu ve PKK çatışması

Sincar'da 2 Mayıs'ta PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Irak Savunma Bakanlığı da 3 Mayıs'ta ordu ve polis güçlerinin, çatışmanın ardından Sincar'da "durumu kontrol altında tuttuğunu" duyurmuştu.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak, her fırsatta PKK'nın Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.

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Mülteci, Mayıs, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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