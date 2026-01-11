İran Cumhurbşkanından Gösteri Açıklaması - Son Dakika
Dünya

İran Cumhurbşkanından Gösteri Açıklaması

İran Cumhurbşkanından Gösteri Açıklaması
11.01.2026 17:59
Pezeşkiyan, ülke sorunları için çaba harcadıklarını ve protestoları duyduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu. Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki gösterilere ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, İran düşmanlarının huzursuzluğu tırmandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu. Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir" dedi.

İRAN'IN CUMHURBAŞKANI'NDAN UYARI

Pezeşkiyan "Biz protestocuların sesini duyuyoruz ve onların sorunlarını çözmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz. Ailelerden rica ediyorum, çocuklarını bozgunculuk yapanlardan uzaklaştırsınlar" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMİZ HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEKTİR"

Göstericilerin itirazlarını görmezden gelmediklerini ve sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Pezeşkiyan, ekonomiyi iyileştirmek için bazı yapısal adımlar attıklarını söyledi. Pezeşkiyan, "Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek ve endişelerini gidermektir. Aynı zamanda kargaşa çıkaranların ülkeyi altüst etmesine izin vermemektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı. Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.

Kaynak: DHA

