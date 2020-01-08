İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Son Dakika Dünya

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

6 saat önce

İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü, System.String[]

İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, can kaybı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran'a yakın Parand bölgesinde düştü. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.


Ukrayna, Kiev, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:52 Kaynak: DHA
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