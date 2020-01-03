İran'da cuma namazı sonrası ABD karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen gösteri

Kasım Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan İranlıların sloganlar atması

İran'da cuma namazı sonrası birçok kentte düzenlenen gösterilerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesine tepki gösterildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazı sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi. Gösteride, Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterildi.

Kirman, Kum ve Zahidan gibi diğer büyük kentlerle eş zamanlı düzenlenen protestolarda göstericiler, "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Velayeti Fakih karşıtları" şeklinde sloganlar attı.