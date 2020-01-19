İran'da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi - Son Dakika
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İran'da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi

6 saat önce

İran'da 8 Ocak'ta düşürülen yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının naaşları, bugün ülkelerine getirildi.

İran'da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi, System.String[]

İran'da 8 Ocak'ta düşürülen yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının naaşları, bugün ülkelerine getirildi.

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında 8 Ocak'ta Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 11 Ukrayna vatandaşının naaşı, bugün Ukrayna'ya getirildi. Naaşların taşındığı uçak, Kiev Borispol Havaalanı'nda Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de katıldığı resmi törenle karışandı.Törene katılan Ukrayna Hava Yolları çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşlarının ve yolcuların tabutlarının taşınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Bazı kişilerin diz çöküp ağladıkları görüldü.

Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 11'inin Ukrayna, 82'sinin İran, 63'ünün Kanada, 10'unun İsveç, 4'ünün Afganistan, 3'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin araçlarla havalimanına getirilişi

-Havalimanında bekleyen havayolu çalışanları

-Cenazelerin tabutla taşınması

-Ölenlerin meslektaşlarının gözyaşları

-Ölenlerin meslektaşlarının saygı gösterişi olarak diz çökmeleri

-Detaylar


Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:35 Kaynak: DHA
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