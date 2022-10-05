Tahran'da yönetime destek yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Tahran'da yönetime destek yürüyüşü yapıldı

05.10.2022 18:57

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara tepki gösteren gruplar, başkent Tahran'da yönetime destek yürüyüşü düzenledi.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara tepki gösteren gruplar, başkent Tahran'da yönetime destek yürüyüşü düzenledi.

Tahran'ın Tecriş Meydanı'da bulunan İmamzade Salih türbesinde toplanan kalabalık, İsnaaşeriyye Şii mezhebine göre 11. İmam Hasan Askeri'yi anma programı sonrası Şeriati Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Yönetim yanlısı sloganlar atan kalabalık, ülkede bir süredir devam eden protestolara tepki gösterdi.

ABD ve İsrail karşıtı sloganların atıldığı yürüyüşte, Mahsa Emini protestolarına katılanlar bu ülkelerle bağlantılı olmakla suçlandı.

Göstericilere gözdağı

Başkentte protestoların yoğun olarak yapıldığı bölgelerinden biri olan Tecriş Meydanı'nda ve Şeriati Caddesi'ndeki metro istasyonunda yönetim yanlısı yürüyüş yapılması "göstericilere gözdağı" olarak yorumlandı.

Yönetim yanlıları daha önce de protestoların yoğun olarak yapıldığı İnkılap Meydanı'nda iki defa yönetime destek ve protestolara tepki mitingi düzenlemişti.

Tahran'daki Tecriş Meydanı ile Şeriati Caddesi, Mahsa Emini protestolarının başladığı günden bu yana her gün eylemlerin yapıldığı yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmış, resmi makamlar ise toplam sayının kaç olduğuna ilişkin açıklamada bulunmamıştı.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da yönetime destek yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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