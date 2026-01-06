İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı - Son Dakika
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29\'a çıktı
06.01.2026 22:16
İran\'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29\'a çıktı
Haber Videosu

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle haftalardır devam eden protesto gösterileri alevlendi. Melikşahi'de cenaze töreni sırasında göstericiler bankaları ateşe verdi, güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki protestolarda can kaybının 29'a yükseldiği belirtildi.

İran'ın Melikşahi kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında protestolar çıktı. Göstericiler 3 bankayı ateşe verirken, güvenlik güçleri müdahale etti ve olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, iki polis yaralandı. Ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde can kaybı sayısı 29'a ulaştı.

İRAN'DA PROTESTOLAR ALEVLENDİ

İran'da yerel para biriminin döviz kurları karşısında aşırı düşüşü ve ekonomik sorunlar nedeniyle çıkan protesto gösterileri devam ediyor. Gösteriler her geçen an biraz daha alevlenirken, güvenlik güçleri ile protestocular arasında sert çatışmalar yaşanıyor.

BANKALARI ATEŞE VERDİLER

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Melikşahi'de cumartesi günkü protestolar sırasında hayatını kaybeden 2 kişi için İmam Hüseyin Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından yaklaşık 100 kişilik protestocu grup 3 bankayı ateşe verdi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri protestoculara müdahalede bulundu. Müdahale sırasında iki polis yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.

Can kayıplarının yaşandığı olaylarda İran tarafından şu ana kadar toplam ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Gösterilerdeki olaylar sırasında 570 polis ile gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu 66 kişi yaralandı. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Polis, İran, Son Dakika

İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    paralı halk ortalığı karıştırdı!!! 5 1 Yanıtla
