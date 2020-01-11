İran'da rejim karşıtı gösteriler: Ali Hamaney'e istifa çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da rejim karşıtı gösteriler: Ali Hamaney'e istifa çağrısı - Son Dakika Dünya

İran'da rejim karşıtı gösteriler: Ali Hamaney'e istifa çağrısı

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğinde rejim karşıtı sloganlar atıldı.

İran'da rejim karşıtı gösteriler: Ali Hamaney'e istifa çağrısı, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliği rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Başkentteki Emir Kebir Üniversitesi'nin önünde toplanan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar attı. Haber ajansları ayrıca protestocuların ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'ye istifa çağrısı yaptığını duyurdu.


Hamaney'ye istifa çağrısı


Toplanan kalabalık'ın "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attığı belirtildi.

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Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:22 
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