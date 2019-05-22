Son Dakika Haberleri: İran'dan Suudi Arabistan'a Suçlama

İran'dan Suudi Arabistan'a Suçlama

6 saat önce

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı General Abdulrahim Musevi, Irak'ta ABD konsolosluğuna yönelik gerçekleşen füze saldırısında Suudi Arabistan'ın rolü olduğunu söyledi.

İran'dan Suudi Arabistan'a Suçlama, System.String[]
İran Silahlı Kuvvetler Komutanı General Abdulrahim Musevi, Irak'ta ABD konsolosluğuna yönelik gerçekleşen füze saldırısında Suudi Arabistan'ın rolü olduğunu söyledi. İran'da askeri bir törende konuşan Silahlı Kuvvetler Komutanı General Musevi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde İran'ın tüm baskılar karşısında direnişi seçeceğini söyledi. Körfez ülkeleri ve ABD müttefikleri arasındaki gerilime işaret eden Musevi, " Bağdat'ta yaşanan son krizlerde Suudi Arabistan'ın parmağı var" dedi. ABD'nin Arap ülkelerini korumak ve güvenliklerini sağlamak iddiasıyla bölgedeki etkisini artırdığını belirten General Musevi, "Biz olmadan kendinizi savunacak gücünüz yok diyorlar" ifadesini kullandı. İran'ın bölgede savaş istemediğini ve savaşı başlatacak taraf olmadığını belirten Musevi, "Biz sadece kendimizi savunmaktayız. Umut ediyorum bölge ülkelerde İran'ı kendilerine olgu alırlar" dedi. Batılı güçlerin bölgeyi terk ederek bölge ülkelerinin Ortadoğu'nun güvenliğini sağlaması gerektiğine işaret eden General Musevi, "Her türlü işgal ve tecavüz karşısında kendimizi savunacağız. Emperyalist güçler bizim mesajımızı aldılar, umut ediyorum bölge ülkelerinin liderleri de mesajımızı almıştır" diye konuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Musevi, Suudi Arabistan, İran, Güncel
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