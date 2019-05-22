İran'dan Suudi Arabistan'a Suçlama
6 saat önce
İran Silahlı Kuvvetler Komutanı General Abdulrahim Musevi, Irak'ta ABD konsolosluğuna yönelik gerçekleşen füze saldırısında Suudi Arabistan'ın rolü olduğunu söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Silahlı Kuvvetler Komutanı General Abdulrahim Musevi
, Irak
'ta ABD
konsolosluğuna yönelik gerçekleşen füze saldırısında Suudi Arabistan
'ın rolü olduğunu söyledi. İran'da askeri bir törende konuşan Silahlı Kuvvetler Komutanı General Musevi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde İran'ın tüm baskılar karşısında direnişi seçeceğini söyledi. Körfez
ülkeleri ve ABD müttefikleri arasındaki gerilime işaret eden Musevi, " Bağdat
'ta yaşanan son krizlerde Suudi Arabistan'ın parmağı var" dedi. ABD'nin Arap ülkelerini korumak ve güvenliklerini sağlamak iddiasıyla bölgedeki etkisini artırdığını belirten General Musevi, "Biz olmadan kendinizi savunacak gücünüz yok diyorlar" ifadesini kullandı. İran'ın bölgede savaş istemediğini ve savaşı başlatacak taraf olmadığını belirten Musevi, "Biz sadece kendimizi savunmaktayız. Umut ediyorum bölge ülkelerde İran'ı kendilerine olgu alırlar" dedi. Batılı güçlerin bölgeyi terk ederek bölge ülkelerinin Ortadoğu'nun güvenliğini sağlaması gerektiğine işaret eden General Musevi, "Her türlü işgal ve tecavüz karşısında kendimizi savunacağız. Emperyalist güçler bizim mesajımızı aldılar, umut ediyorum bölge ülkelerinin liderleri de mesajımızı almıştır" diye konuştu.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Twitter Hesabı Kapatıldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanmalı
Victoria's Secret Meleği Elsa Hosk Bornozlu Fotoğrafıyla Büyüledi!