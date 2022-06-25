İran: Güçlü, güvenilir ve istikrarlı bir anlaşma arıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

İran: Güçlü, güvenilir ve istikrarlı bir anlaşma arıyoruz

25.06.2022 21:37
İran: Güçlü, güvenilir ve istikrarlı bir anlaşma arıyoruz

İran'la nükleer müzakereleri yeniden başlatma kapsamında başkent Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İran'la nükleer müzakereleri yeniden başlatma kapsamında başkent Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Şemhani ile Borrell başkent Tahran'da bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulundu.

Şemhani açıklamasında, terörle mücadele, insan haklarının savunulması, enerji güvenliği ve uluslararası sistemde sürdürülebilir güvenliğin güçlendirilmesi alanındaki AB yaklaşımına dikkati çekti.

İran'ın önemli maddi ve insani maliyetler harcamak suretiyle, söz konusu alanlarda sağladığı faydalara değinen Şemhani, bunun, dünyanın, özellikle de Avrupa vatandaşlarının yararına olduğunu belirtti.

Şemhani, Avrupa'nın kalıcı güvenliğin sağlanmasında İran'ın yapıcı rolüne dikkat etmediğini ileri sürerek, "Ne yazık ki, Avrupa'nın bazı gelişmekte olan ülkelerle olan stratejik ilişkileri, dünyadaki kötülük, güvensizlik ve devlet terörünün tezahürleridir." dedi.

"Güçlü, istikrarlı ve güvenilir bir anlaşma arıyoruz"

ABD'nin, nükleer müzakereler olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilmesine de değinen Şemhani, "KOEP'te tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik, müzakere masasından hiç ayrılmadık ve şimdi güçlü, istikrarlı ve güvenilir bir anlaşma arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şemhani, İran'ın nükleer alandaki eylemlerinin, ABD'nin tek taraflı hareketlerine ve Avrupa'nın pasifliğine "yasal ve rasyonel bir yanıt" olduğunu aktararak bunun, Batı'nın "gayrimeşru davranışı değişene kadar" devam edeceğini söyledi.

Şemhani şunları kaydetti:

"Yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve ekonomik fayda sağlanması şeklindeki iki ilkeyi karşılamayan ve ABD ile Avrupa'nın buna dair bir güvence vermediği bir anlaşma İran'a hiçbir fayda sağlamaz."

"Nükleer müzakereler Basra Körfezi'ne yakın bir yerde yapılabilir"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell ise Ukrayna savaşından sonraki uluslararası duruma ve dünyada kalıcı bir güvenlik yaratmak için topyekun çaba gösterilmesi gerektiğine değindi.

Borrell, mevcut durumda KOEP'nin canlandırılmasının uluslararası sistemde çok önemli bir güvenlik başarısı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

İyi bir anlaşmaya varmak için tüm tarafların geleceğe bakması gerektiğini söyleyen Borrell, "Biden hükümeti, çeşitli nedenlerle KOEP'yi yeniden canlandırmak için bir anlaşma istiyor." dedi.

Borrell, İran, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki müzakerelerin Viyana'da yapılmayacağını, Basra Körfezi'ne yakın bir yerde, hatta özel olarak Basra Körfezi'ne komşu bir ülkede yapılabileceğini sözlerine ekledi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Tahran ziyareti çerçevesinde gün içinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

İran ile nükleer müzakereler

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.

YORUMLAR
500
AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ali Şemhani, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Güçlü, güvenilir ve istikrarlı bir anlaşma arıyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 21:48:02. #1.13#
SON DAKİKA: İran: Güçlü, güvenilir ve istikrarlı bir anlaşma arıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement