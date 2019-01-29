Son Dakika Haberleri: İran Heyetinin Suriye Temasları

İran Heyetinin Suriye Temasları

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile görüştü.

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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile görüştü.

İran medyasına göre, Esed ile bir araya gelen Cihangiri, iki ülke ilişkilerinin Hafız Esed döneminde güçlendiğini ve son yıllardaki gelişmelerle bunun daha da ilerleyeceğini öne sürdü.

Temaslar kapsamında imzalanan ekonomik iş birliği anlaşmasının İran, Suriye ve Irak arasındaki ulaşım, enerji, sağlık ve kültür alanlarında ilişkileri geliştireceğini kaydeden Cihangiri, Ankara, Tahran ve Moskova arasında sürdürülen Astana sürecinin de Suriye'deki çatışmanın sona ermesi için yol açıcı olduğunu kaydetti.

Cihangiri'ye ziyaretinde Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Abdullah Abdullahi eşlik ediyor.

İran, iç savaşın başından bu yana Beşşar Esed rejiminin en büyük destekçisi konumunda. Rejim, uzun süredir Suriye'de muhaliflere karşı operasyonlarını esas olarak İran destekli yabancı terörist güçlerle yürütüyor. Bu gruplar halihazırda en yoğun olarak İdlib, Şam, Humus, Deyrizor kırsalı ve özellikle Lübnan sınırında konuşlu bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, İran, Dünya
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