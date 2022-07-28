Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısında yer alan İmamzade Davud köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Gece yağan şiddetli yağmurla oluşan sel nedeniyle köy merkezindeki türbe, iş yerleri, evler ve araçlar çamurla kaplandı. Selin verdiği zararın boyutu gündüz daha net görüldü.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Muradipur, selde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Muradipur, 9 kişinin de yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Köyde sele kapılıp kaybolan kişileri arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediyor.

Bölgedeki ekipler ise köydeki zararı gidermek, yolları açmak ve iş yerleri ile evlere dolan çamurlu suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Tahran Valisi Muhsin Mansuri ve Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ile Acil Durum Merkezi yetkilileri olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de kurtarma operasyonlarının hızlandırılması ve selden etkilenen vatandaşlara gerekli yardımın sağlanması için İçişleri Bakanlığı, Tahran Valiliği ve Kızılay gibi ilgili kurumlara tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Öte yandan yetkililer bu akşam ve gece için de şiddetli yağmur ve sel uyarısında bulunarak vatandaşların Tahran bölgesindeki dere ve nehirlerden uzak durmalarını istedi.