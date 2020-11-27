İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı - Son Dakika

İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı
27.11.2020 17:19
İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda ağır yaralandığı bildirildi. Bazı kaynaklar ise 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Fahrizade'nin öldüğünü iddia etti.
İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
BAZI KAYNAKLAR ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Bazı kaynaklar Fahrizade'nin hayatını kaybettiğini iddia ederken saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.
DEVRİM MUHAFIZLARINDAN İNTİKAM YEMİNİ
Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ise, Twitter'da, İranlı nükleer bilimcilere yönelik suikastları kınayan açıklama yapıp İran'ın modern bilime erişimin engellenmeye çalışıldığını dile getirdi.
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