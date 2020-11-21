İran, koronavirüsün yayılmasını engellemek için sıkı önlemler aldı - Son Dakika

İran yönetimi ülkede koronavirüs salgını sonucu can kaybının artması üzerine seyahat kısıtlamalarını genişletirken, Sağlık Bakanlığı'ndan iki üst düzey isim istifa kararı aldı.

İran koronavirüste ölüm ve vaka oranlarının artmasıyla başkent Tahran'da uygulanan kısmi kapatma önlemlerinin diğer şehirleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Salgından en çok etkilenen Ortadoğu ülkesi, bugün itibariyle, Tahran ve bir çok şehirdeki üniversiteler, kamusal alanlar, kafeler, sinema ve spor salonunlarını kapatmak için önlemler aldı.Önlemler kapsamında ülkede özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilirken,akşam saat 21 ile sabah 04 arasında trafiğe çıkılma sınırlaması getirildi. Yasağa uymayanlara 20 ile 40 dolar arasına cezai işlem uygulanıyor. Aralarında başkent Tahran'ın da olduğu 100'den fazla kentte uygulanacak yeni tedbirler, iki hafta boyunca yürürlükte kalacak

KISITLAMARA BEŞ KALA İKİ İSTİFA

Öte yandan, ülkede yeni tedbirlerin başlamasına saatler kalan İran Sağlık Bakanlığı'ndan iki üst düzey ismin, salgınla mücadele konusunda Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin izlediği politikayı eleştirerek istifa ettiği açıklandı. Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Bakan Nemeki'yi, koronavirüsle mücadele uzmanların tavsiyelerini dikkatte almadığı ve süreci kötü yönetmekle suçlayarak görevini bıraktı. Aşı konusunda Bakan tarafından verilen bilgilerin doğru olmadığını ileri süren Melekzade, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın hastalığa karşı etkili olduğuna ilişkin Nemeki'nin açıklamalarının bilimsel temelinin olmadığını ileri sürdü. İstifanın hemen ardından Koronavirüs Hastalığı Danışma Konseyi Genel Sekreteri Ali Nobaht da Bakan'a tepki olarak görevi bıraktığını duyurdu.