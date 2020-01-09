İran: "Operasyonu 500 kişi ölecek şekilde tasarlayabilirdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran: 'Operasyonu 500 kişi ölecek şekilde tasarlayabilirdik' - Son Dakika

İran: "Operasyonu 500 kişi ölecek şekilde tasarlayabilirdik"

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısının detaylarını paylaşarak, "Operasyonu 500 kişi ölecek şekilde tasarlayabilirdik" dedi.

İran:

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısının detaylarını paylaşarak, "Operasyonu 500 kişi ölecek şekilde tasarlayabilirdik" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, İran'ın ABD'nin Ayn el-Esed Hava Üssü'nü vurmasına değinerek, "Şehit Süleymani Operasyonu ABD'nin en önemli üslerinden birine yönelik düzenlenen büyük bir operasyondu ve bölge genelinde devam edecek" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, "Bu operasyonda kimseyi öldürme niyetinde değildik ancak onlarca ölen ve yaralananlar C-130 uçağıyla taşındılar. Eğer biz birilerini öldürme niyetinde olsaydık operasyonu ilk adımında 500 kişi ölecek şeklinde tasarlayabilirdik ve eğer bir karşılık verselerdi durum değişirdi ve ABD askerlerine karşı hiçbir sorumluluğumuz olmazdı. İkinci ve üçüncü etapta 48 saat içerisinden 4-5 bin can kaybı olurdu" diye konuştu.

Hacızade, Ayn el-Esad üssüne düzenlenen operasyonun, planın ilk aşaması olduğunu belirterek, "Karşılık gelmesi durumunda ABD'nin Irak ve çevredeki diğer üsleri de hedeflerimiz arasındaydı. Düzenlenen operasyonda Fetih 313 ve Kıyam füzeleri kullanıldı ve operasyon sonrası ABD helikopterleri yaralıları Ürdün ve Irak'taki hastanelere taşımak amacıyla en az 9 uçuş gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

(GP-Y)

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Emir Ali Hacızade, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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