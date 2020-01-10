İran Savunma Bakanı: "Gerginliğin azaltılması için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Savunma Bakanı: 'Gerginliğin azaltılması için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerekiyor' - Son Dakika

İran Savunma Bakanı: "Gerginliğin azaltılması için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerekiyor"

6 saat önce

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Orta Doğu'daki gerginliğin sona ermesi için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

İran Savunma Bakanı:

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Orta Doğu'daki gerginliğin sona ermesi için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

İran Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatemi, Japon mevkidaşı Kono ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hatemi, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak topraklarında öldürülmesini "benzeri görülmemiş büyük bir suç" ve "Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD'nin askeri varlığını bölgedeki gerginliğin temel faktörü olarak değerlendiren Hatemi, "Bölgede gerginliğin azaltılması, istikrar ve güvenliğin sağlanması için ABD'nin müdahaleci ve işgalci varlığının en kısa zamanda sona ermesi gerekmektedir." dedi.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ise ülkesinin bölgedeki gerginliği azaltmak için rol almaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Japon medyası, Kono'nun, Japonya ile bağları olan ticari gemilerin bölge sularında güvenli bir şekilde seyrini sağlamak için Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gönderme kararını İranlı mevkidaşıyla konuştuğunu aktardı.

Hatemi'nin Japonya'nın bölgeye askeri güç gönderme kararına olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi.

ABD koalisyonuna katılmayan Japonya bölgeye bağımsız güç gönderiyor

Japonya, son dönemde ABD ile İran arasında Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliklerin bölgedeki gemilerini tehdit etmesinden endişe duyuyor.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı.

ABD, olayın ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunmuş ancak İngiltere dışında Avrupa ülkelerinden olumlu yanıt alamamıştı. İran ile dostane ilişkilerini bozmak istemeyen Japonya da koalisyona katılması yönündeki teklifi geri çevirmişti.

Japon Bakanlar Kurulu, 27 Aralık'ta SDF Deniz Kuvvetlerine bağlı görev gücünün Orta Doğu'ya gönderilmesine onay vermişti.

Japonya'nın bölgedeki operasyon alanları Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzeyi ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı ile sınırlandırılmıştı.

Japonya'nın, Takanami sınıfı muhrip gemi ve 260 personelden oluşacak görev gücü, şubatta bölgeye hareket edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Hatemi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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