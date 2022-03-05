İran, Suudi Arabistan'ın "ilişkileri normalleştirme" açıklamalarını olumlu karşıladı - Son Dakika
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İran, Suudi Arabistan'ın "ilişkileri normalleştirme" açıklamalarını olumlu karşıladı

05.03.2022 21:41
İran, Suudi Arabistan'ın "ilişkileri normalleştirme" açıklamalarını olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Tahran ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini" söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Tahran ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini" söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Abdullahiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın İran ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Suudi Arabistan'dan gelen açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Abdullahiyan, "Bazı bölgesel konularda farklı görüşler ve yaklaşımlara sahibiz fakat sorunların doğru yönetimi iki ulusun yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin çıkarlarına hizmet edebilir." dedi.

Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için geçen yıl dört tur görüşme yaptıklarını hatırlatan Abdullahiyan, şöyle konuştu:

"Bu görüşmeler olumlu bir atmosfer oluşturdu ve küçük de olsa bazı sonuçları beraberinde getirdi. Suudi Arabistan'ın diyalog yoluna girmesinden memnunuz. Bu görüşün devam etmesi olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir çünkü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesi iki ülkenin çıkarınadır."

İran'ın komşularla iyi ilişkiler kurmak istediğini belirten Abdullahiyan, "Sayın Cumhurbaşkanı (İbrahim Reisi), İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki kararlılığını defalarca vurguladı." ifadesini kullandı.

Abdullahiyan, Riyad ile Tahran arasındaki en büyük anlaşmazlık konularından sayılan Yemen'deki krizin de yalnızca siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Amerikan dergisi The Atlantic'e bir röportaj veren Bin Selman, İran'la ilgili olarak, "Onlar bizim komşumuz. Ebediyen de komşumuz olacaklar. Ne biz onlardan kurtulacağız ne onlar bizden kurtulacak. Bu yüzden sorunu çözmeli ve bir arada yaşamanın yollarını aramalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Bin Selman, İranlı liderlerin iki ülke arasındaki müzakerelerle ilgili olumlu açıklamalarının Suudi Arabistan'da memnuniyetle karşılandığını da belirtmişti.

?- İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti. Görüşmelerin yakın zamanda Irak'ta devam edeceği açıklanmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Suudi Arabistan'ın 'ilişkileri normalleştirme' açıklamalarını olumlu karşıladı - Son Dakika


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