İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika
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İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor

27.06.2022 20:04
İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor

TAHRAN, 27 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazar akşamı, ülkesinin Riyad ve Tahran'daki İran ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinin yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

TAHRAN, 27 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazar akşamı, ülkesinin Riyad ve Tahran'daki İran ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinin yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Emir Abdullahiyan Tahran'da Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı görüşmede İran'ın yalnızca bölgenin çıkarlarını desteklemeye çalıştığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, Irak hükümetine bölge ülkeleri arasında diyaloğu teşvik etme ve İran ile Suudi Arabistan ve diğer Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi müzakerelerinde yapıcı rol oynama çabalarından dolayı övgüde bulundu. İran'ın bölgesel sorunların çözümünün bölgede olduğunu savunmaya devam ettiğini belirten Emir Abdullahiyan, İran'ın Yemen'deki ateşkesin devamını desteklediğini söyledi ve Arap ülkesine yönelik kuşatmanın kaldırılması gerekliliğinin altını çizdi. Emir Abdullahiyan, İran ve Mısır arasındaki ortaklıklar göz önüne alındığında, Tahran ve Kahire arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin bölgenin ve Müslüman dünyasının çıkarına olacağını kaydetti.

Irak Başbakanı el-Kazımi de İran'ın bölgesel gelişmelerdeki önemli konumunun ve rolünün altını çizerek, ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirme konusunda ciddi olduğunu söyledi. El-Kazımi, Irak'ın bölge ülkeleri arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etme çabalarını sürdüreceği konusunda Emir Abdullahiyan'a güvence verdi. El-Kazımi, üst düzey İranlı yetkililerle üst düzey görüşmeler için Pazar günü erken saatlerde Tahran'a gelmeden önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Irak Başbakanı burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından karşılandı. Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar olmuş bunun üzerine Suudi Arabistan 2016 yılının başlarında İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Bağdat, ikili ilişkilerin gelişmesi ve bölgesel gerilimi azaltmak amacıyla geçen yıl İran ile Suudi Arabistan arasındaki doğrudan görüşmelerin dört turuna ve bu yıl Nisan ayında da beşinci turuna ev sahipliği yaptı.

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Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Tahran, Riyad, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika
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