İran Terör Saldırısında ABD'yi İşaret Etti

İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, Polonya
'da ABD
'nin öncülüğünde düzenlenen İran karşıtı konferansla aynı gün ülkenin güneydoğusunda terör saldırısı düzenlenmesinin tesadüf olamayacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter
hesabından Sistan ve Beluçistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Çok sayıda askerin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ABD'nin desteklediği terörist gruplara işaret eden Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İran'ın, 'Varşova
sirkinin' gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Özellikle aynı teröristlerin destekçilerinin Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter'da sahte hesaplarla kutlamaları desteklediği zamanda? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor."
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları
Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.
Polonya'nın başkenti Varşova'da ABD öncülüğünde İran'ın bölgesel faaliyetlerinin ele alındığı Orta Doğu
konulu konferans düzenleniyor. İran'ın tepki gösterdiği konferansa İsrail
'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence
ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
temsil ediyor. Bugün başlayan konferansa birçok Arap ülkesi ile Fransa
ve Almanya
da bakanlar düzeyinde katılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump
, ilk etapta konferansta İran meselesine odaklanılacağını açıklamıştı. Bazı davetlilerin, İran odaklı bir etkinliğe katılma konusunda tereddüt etmesi üzerine organizatörler konferansın gündemini genişleterek, İsrail- Filistin
sorununun, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin, Suriye
ve Yemen
konularının da ele alınacağını duyurmuştu.