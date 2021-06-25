İran, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı politikası karşısında yol ayrımında - Son Dakika

İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ümit Şükri ile röportaj

İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dalğa Hatinoğlu ile röportaj İranlı uzmanlar, Türkiye'nin son yıllarda enerji alanında dışa bağımlılığını azaltan önemli adımlar attığını, Tahran yönetiminin bu gelişmeyi dikkate alarak, Türkiye pazarını kaybetmemek için "bölge politikalarını gözden geçirmesi" ve " Ankara'nın taleplerine kulak vermesi" gerektiğini belirtiyor.

İran'da 18 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar siyasetçi İbrahim Reisi kazandı. 3 Ağustos'ta Hasan Ruhani'den görevi devralması beklenen Reisi'nin adı, gelecekte ülke lideri Ali Hamaney'in makamına geçmesi muhtemel isimler arasında yer alıyor.

Ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar gibi problemleri çözme vaadiyle iş başına gelen Reisi'nin bölge ve yakın komşuları başta olmak üzere dünya ülkeleriyle ilişkiler bağlamında atacağı adımlar merak ediliyor.

AA muhabirine konuşan ABD'nin Virginia eyaletindeki George Mason Üniversitesinde misafir araştırma görevlisi, İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ümit Şükri, İran'ın Türkiye'yi kaybetmemek için Ankara'nın dış politika tercihlerine önem vermesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin enerji politikası, dış siyasetinde çok güçlü bir rol oynuyor"

Şükri, "Türkiye'de AK Parti ülke yönetimine geldikten sonra kaynak çeşitlendirme konusunda çok güçlü adımlar atıldı ve enerji altyapısına yönelik önemli yatırımlar yapıldı. İran, Türkiye'yi kaybetmek istemiyorsa, Ankara'nın dış politika tercihlerine önem vermelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Irak'a elektrik satması büyük başarı

Bir diğer İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dalğa Hatinoğlu da Türkiye'nin enerji konusunda gelecek yıllarda İran olmaksızın yoluna devam edebileceğini söyledi.

Türkiye'nin, İran'ın en büyük elektrik pazarı olan Irak'a elektrik satmaya başlamasını "büyük bir başarı" şeklinde değerlendiren Hatinoğlu, "Türkiye 4 yıl önce İran'dan elektrik ithal ediyordu. Artık almıyor. Şu an Türkiye'nin elektrik üretimi çok yüksek. Geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 4 bin 800 megavat arttı ve bunun büyük bir bölümü yenilenebilir enerjiden sağlandı. Bu, Türkiye için çok iyi bir gelişmedir." dedi.

ABD'nin yaptırımlarından sonra Türkiye'nin İran'dan petrol alımını durdurduğunu hatırlatan Hatinoğlu, "Türkiye petrol ihtiyacını şu an Irak ve diğer ülkelerden temin ediyor. İran'dan doğal gaz ithalatı devam ediyor ama ikili anlaşmalara göre bu da yaklaşık 5 yıl sonra sona erecek." diye konuştu.