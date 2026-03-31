İran\'da destek mitingleri sürüyor: Halk yağmura rağmen alanları terk etmedi

31.03.2026 23:08
ABD ve İsrail’in koordineli saldırılarına hedef olan İran’da, halk hükümetin yanında olduğunu göstermek amacıyla meydanlara inmeyi sürdürüyor. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok stratejik noktada yağışlı havaya rağmen düzenlenen ve binlerce kişinin bir araya geldiği gösterilerde, saldırılara karşı "ulusal direnç" vurgusu yapılıyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta eşzamanlı şekilde İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta ikinci aya girilirken İran genelindeki geniş katılımlı gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde gece saatlerinde sokaklara çıkan binlerce kişi, meydanları doldurarak hükümete destek verdi.

YAĞMURA RAĞMEN MEYDANLAR DOLDU

Görüntülerde, olumsuz hava koşullarına rağmen kalabalığın dağılmadığı dikkat çekti. Yağış altında toplanan binlerce kişi, şemsiyeleriyle meydanları doldurarak gösterilere katılımın yüksekliğini ortaya koydu.

SEMBOLİK MESAJLAR

Kurulan dev ekranlarda dini ve siyasi liderlerin görüntüleri yer alırken, kalabalığın taşıdığı İran bayrakları ve çeşitli flamalar öne çıktı. Görsellerde, birlik ve dayanışma vurgusunun ön planda olduğu gözlendi.

GÖSTERİLER GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Paylaşılan videolarda, gösterilerin gece saatlerinde başladığı ve sabaha kadar devam ettiği görüldü. Şehir ışıkları altında toplanan kalabalıkların eş zamanlı sloganlar attığı anlar kaydedildi.

SALDIRILARA KARŞI SİVİL TEPKİ

İranlı kaynaklar, saldırıların ardından düzenlenen bu gösterilerin halkın ABD ve İsrail'e karşı tepkisini gösterdiğini belirtirken, devlet medyasında yayımlanan görüntülerde kitlesel katılımın ön plana çıkarıldığı görüldü.

