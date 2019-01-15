İranlı genç kar ile Denizli
'de tanıştı
Denizli'de kar yağışı sevinçle karşılandı
Kentte 10 ilçede eğitime kar nedeniyle 1 gün ara verildi
DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kent merkezinde sevinçle karşılanırken, 16 yaşındaki İranlı bir genç ise ilk defa kar ile yaşamanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Kentte ayrıca 10 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Kentte gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı havanın soğuması ile akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar
yağışı yaklaşık 2 saat içerisinde kenti adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar kentin simgesi olan ve kar yağışından nasibini alan horoz heykeli önünde fotoğraf çektirmek için adeta bir birleri ile yarıştı. Kar yağışı kent içi trafiğinde zaman zaman aksamaları neden olurken, yinede karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kar yağışını görünce kendisini ailesi ile birlikte sokağa atanlardan biriside İranlı bir genç olan Araş Muhammed Ali
oldu. Uzun yıllar yaşadığı İran'da kar yağışı görmediğini söyleyen Ali, yağan karın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kar yağışına Ali gibi sevinin bazı gençler ise okulların tatil edilmesini istedi.
Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediyeler tarafından hummalı bir çalışma başlatılarak özellikle kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için uzun uğraşlar verildi.
Denizli'de eğitime ara verilen ilçeler
Kentte ayrıca kar yağışından dolayı Denizli Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapılarak, Serinhisar
, Güney
, Bekilli
, Çal
, Çivril
, Baklan
, Babadağ
ve Buldan
ilçelerinin tamamında okullarda yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Pamukkale
ilçesinde ise, Gözler, Güzelpınar, Uzunpınar
, Akdere
, Belenardıç ve Cankurtaran
mahallelerinde, Honaz
ilçesinde Akbaş ve Karaçay
mahallelerindeki taşımalı sistemle eğitim gören okulların yarın tatil edildiği belirtildi.