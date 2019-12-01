Son Dakika Haberleri: İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son Dakika Güncel İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 saat önce

* İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.

İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

* İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,

Şişli'de İran uyruklu Masous Molovi Vardanjani'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da arkadaşıyla yürüyen İranlı Masous Molovi Vardanjani'nin arkasından gelen saldırgan tarafından öldürülmesine ilişkin olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldürmeye yardım" suçlarından tutuklandı.

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, nöbetçi terör savcılığına çıkarılarak sorgulandı. Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4'ü hakkında adli kontrol talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜLER

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.


İstanbul, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı İstanbul'da lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 11:08:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]