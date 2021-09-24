Son dakika... İRANLI TEKNOLOJİ UZMANI VARDANJANI'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA 5 SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Şişli'de 14 Kasım 2019'da İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin aralarında İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seyed Mohammed Reza Razavı, Sıavash Abazarı Shalamzarı, Amın Parvazı, Sına Forouhar, Houtan Khzerlou, Cengiz Akin, Veli Sarı ve Birol Özdemir getirildi.

Duruşmada savunma yapan sanık Cengiz Akin, Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Tehdit altındayım. Bakırköy Savcılığı'na da yazdım. Tutuklandığım dosya nedeniyle Zindaşti'yle anıldığım için saldırıya uğradım dedi. İranlı diplomat serbest bırakıldı diyen Akin, Serbest bırakılmamız için diplomat mı olmalıyız Suçsuzum, içerdeyim. Adam salıverilmiş, zerre kadar suçu olmayanı burada tutuyorsunuz. Sanıklardan Veli hariç, kimseyi tanımıyorum. Yemin ederim suçsuzum diye konuştu. Sanık Veli Sarı da 33 yaşındayım, ne kimseden silah aldım, ne de verdim. Suçsuzum, 22 aydır tutukluyum. Abdulvahap Koçak ile hiç bağlantım yok. Sanık Cengiz Akin eski patronumdur. Suçsuz yere yatıyorum diyerek tahliyesini talep etti.

TUTUKLANIRIM DİYE 30 YILDIR İRAN'A GİTMİYORUM

Sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı da 66 yaşındayım. 33 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Göçmen kaçakçılığı yapmıştım ancak 2016'da bu meseleleri bıraktım. Daha önce de söyledim bu şahısların hiçbirini tanımıyorum. Ne Türkleri, ne de İranlıları diye konuştu. Shalamzarı, Nasırzade ile de hiçbir bağlantısı olmadığını, konsoloslukta çalıştığını da bilmediğini söyledi. Sanık Shalamzarı, Bir adam bana gelip zarf verdi, ben de Ali Esfanjanı'ya verdim. Yasal evrak olduğunu düşündüm. Esfanjanı ile otobüsü bindik, Ağrı Doğu Beyazıt'a gittik. Esfanjanı'nın belgesinde 'Abbas' yazıyordu, evrağında ise kendi adı vardı. Belgeleri yasal mı değil mi bilmiyorum. O farklı yoldan ben farklı yoldan İran'a kaçak yollarla girdim. Tutuklanırım diye 30 yıldır İran'a gitmiyorum. Pasaportumda İran'dan çıkış olmadığı için kaçak yollarla gittim şeklinde konuştu.

Sanık Birol Özdemir iddianamede Zindaşti ile aynı otelde kaldığının öne sürüldüğünü ancak kalmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Özdemir'in avukatı, müvekkilinin panik atak hastası olduğunu ve ifadesinin daha sonra alınmasını istedi. Tutuklu sanık Abdulvahhab Koçak'ın avukatı Mizgin Doğan, müvekkilinin geçtiğimiz haftalarda kovid olduğunu, rahatsızlığının ise devam ettiğini belirtti.

4 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM

Mahkeme heyeti, görüntü inceleme tutanakları, iletişimin tespiti kararları, dinleme kararı üzerine düzenlenen tape kayıtları, HTS kayıtları dikkate alınarak Tasarlayarak öldürme suçundan tutuklu bulunan sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin, Veli Sarı, Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

5 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Sanıkların tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının bir kısım sanıklar yönünden değişme ihtimali bulunması, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamına dikkate alınarak tutuklu sanıklar Amın Parvazı, Birol Özdemir, Seyed Mohammad Reza Razavı, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou'nun tahliyesine karar verildi. Mahkeme, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

Mahkeme, İran uyruklu sanıkların nüfus ve sabıka kayıtlarının InterpolEuropol Daire Başkanlığından istenilmesine ve cevap olumsuz gelirse uluslararası istinabe yoluyla bu sanıkların nüfus ve sabıka kayıtlarının istenilmesinin bir sonraki celse karara bağlanmasına hükmetti. Firari sanıklar Najı Sharıfızındastı ile Alı Esfanjanı hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Sanıklardan Cengiz Akin, İranlıları bıraktınız diyerek tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Öte yandan Mahkeme Başkanı, sanık Cengiz Akin'in tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesi görüşünde olduğunu belirterek şerh düştü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 14 Kasım 2019 saat 21. 53 sıralarında Şişli Esentepe'de ilk etapta ismi Mesut Mesut olarak değerlendirilen, Masoud Molavı Vardanjanı olduğu tespit edilen maktülün, sanık Ali Esfanjanı ile birlikte yan yana yürüdükleri sırada, sanık Abdulvahhap Koçak tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve Koçak'ın maktule 11 el ateş ettiği, yaralanan maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay yerinde bulunan bir sahsın da isabet eden mermilerden biriyle yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, internet ortamında yapılan araştırmalarda, maktul Vardanjanı'nın özgeçmişine dair bilgilere rastlandığı, bu bilgilerde maktulün yapay zeka ile ilgili çok sayıda çalışma yaptığı, İran - Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve bilim adamı olduğuna ve aldığı ödüllere yer veriliyor.

KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ AZMETTİRİCİLİKLE SUÇLANIYOR

Mülkililik ilkesi gereğince, konsolos ünvanlıyla ve konsolosluk memuru sınıfı ile konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr hakkında soruşturma ve yargılama yetkisinin, Türk yargı makamlarına ait olduğu kaydedildi. İddianamede, sanık Noshahr'ın bir grup şahısla belli bir plan, organizasyon ve gizlilik içerisinde hareket etmek suretiyle, maktulün öldürülmesi için hazırlık yaptıkları, bu kapsamda cinayetin öncesinde ve sonrasındaki tüm süreci yönettikleri, olay öncesinde sürekli Esfanjanı ile irtibat halinde kalarak birlikte hareket ettikleri, sanık Noshahr'ın olaydan sonra Esfanjanı'nın İran'a geçirilmesinden sonra da adı geçen kişiye yardım ettiği, yine İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görev süresi sona ermeden Türkiye'den ayrılarak İran'a gittiği, bu suretle üzerine atılı Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçunu işlediği belirtiliyor.Cinayet planında Truva Atı rolünün sanıklardan Esfanjanı'ya verildiği de iddianamede yer aldı.

ZİNDAŞTİ İLE BİRLİKTE 4 SANIĞIN AZMETTİRİCİKTEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Sanıklar Najı Sharıfı Zındastı, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr, Seyed Mohammad Reza Razavı ile Amın Parvazı Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

TETİKÇİ SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLİYOR

Tetikçi Abdulvahhab Koçak'ın Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış mübebbet ve Silahla kasten yaralama suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, firari sanık Ali Esfanjanı'nın Tasarlayarak öldürmeye iştirak suçundan ağırlaştırılmış mübebbet hapsi talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Cengiz Akın, Veli Sarı, Birol Özdemir, Ehsan Ghomınejad, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım 15 yıldan 20 yıla kadar, sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve Resmi belgede sahtecilik suçlarından 17 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.