İranlı turistler Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı - Son Dakika
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İranlı turistler Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı

26.06.2022 23:35

Van'ın Çatak ilçesinde bu yıl onbirincisi düzenlenen Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali'ne katılan İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaptı.

Van'ın Çatak ilçesinde bu yıl onbirincisi düzenlenen Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali'ne katılan İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaptı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçeye 5 kilometre mesafedeki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede yapılan festivale, kent sakinlerinin yanı sıra İran'dan gelen turistler de ilgi gösterdi.

Yöresel oyunların oynandığı, etkinliklerin düzenlendiği festivalde gösteri yapan İran halk oyunları ekibi ile diğer turistler, Çatak Çayı'na indirilen botlarla rafting heyecanı yaşadı.

İran'da turizm acentesi işletmecisi Nida Arman, yaklaşık 120 kişilik kafileyle Van'ı gezmeye geldiklerini söyledi.

Çatak'ta festival düzenlediğini duyunca gelmek istediklerini anlatan Arman, "Doğasıyla, tabiatıyla, insanlarıyla çok güzel bir yer. Ben de rafting yaptım, çok eğlendik. Birlikte geldiğimiz İranlılar buradan mutlu ayrılıyorlar." dedi.

İran'dan gelen Cafer Periş ise "Çeşitli şehirlerden yaklaşık 300 kişiyle Van'a geldik. Dün Van'daydık bugün de Çatak'a geldik. Festival çok güzel. Burası doğal güzellikleriyle insanları cezbediyor. Gezilecek çok yerleri var. Herkesi buraya bekliyoruz. Ben daha öncede rafting yapmıştım ama Çatak'ta rafting yapmak daha güzel. Çatak'a gelin ve bu güzelliği, bu heyecanı siz de yaşayın." diye konuştu.

Turistlerden Şebnem Şevkat da Van'ı çok sevdiklerini ve tatil için geldiklerini söyledi.

Festival olduğunu öğrenince katılmak istediklerini dile getiren Şevkat, "Buranın insanın misafirperverliği çok iyi. Festivale katıldık, halaylar çektik ardından rafting yaptık. Her şey çok güzel geçti. Ülkemize gittiğimizde herkese buraya gelmelerini önereceğiz." ifadesini kullandı.

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İranlı turistler Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı İranlı turistler Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı
Kaynak: AA

Çatak, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı turistler Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı turistler Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı - Son Dakika
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