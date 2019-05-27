Son Dakika Haberleri: İrfan Kartal'dan '27 Mayıs' konuşması

İrfan Kartal'dan '27 Mayıs' konuşması

3 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, bugünün 27 Mayıs olduğunu hatırlatarak, "27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilmiş ilk askeri darbedir" dedi.

İrfan Kartal'dan '27 Mayıs' konuşması, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, bugünün 27 Mayıs olduğunu hatırlatarak, "27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilmiş ilk askeri darbedir" dedi.

Genel Kurulda bir konuşma yapan İrfan Kartal, "Demokrasi tarihimizde bir kara leke ve benim için kapkara yaşam dönemi oldu. Temel hak ve özgürlükler gasp edildi. Sivil siyasete son verildi. Askeri vesayetin zulmü ve hükmü sürmüştür. 27 Mayıs sabahı 05.00'de çalınan o kapıyı açtım ve askerler babamı alarak 3 amcamla birlikte Sivas kampına götürdüler. Sayı toplam 300 kişiyi buldu. Bu kişiler, çeşitli illerde mecburi iskana tabi tutuldular ve tarihe 55 Ağalar diye geçtiler. Bu sürgün 2 sene 4 ay sürdü. Çok zor yaşamları oldu. Kiminin çocuğu, kiminin oğlu öldü ve yanlarında olamadılar. Hala da suçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Bu olayların tekrar yaşanmaması dileğiyle" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:01 Kaynak: İHA
AK Parti, Van, İrfan Kartal, Güncel
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