İrfan Kartal'dan '27 Mayıs' konuşması
3 saat önce
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, bugünün 27 Mayıs olduğunu hatırlatarak, "27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilmiş ilk askeri darbedir" dedi.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:01 Kaynak: İHA
, bugünün 27 Mayıs olduğunu hatırlatarak, "27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde gerçekleştirilmiş ilk askeri darbedir" dedi.
Genel Kurulda bir konuşma yapan İrfan Kartal, "Demokrasi tarihimizde bir kara leke ve benim için kapkara yaşam dönemi oldu. Temel hak ve özgürlükler gasp edildi. Sivil siyasete son verildi. Askeri vesayetin zulmü ve hükmü sürmüştür. 27 Mayıs sabahı 05.00'de çalınan o kapıyı açtım ve askerler babamı alarak 3 amcamla birlikte Sivas
kampına götürdüler. Sayı toplam 300 kişiyi buldu. Bu kişiler, çeşitli illerde mecburi iskana tabi tutuldular ve tarihe 55 Ağalar diye geçtiler. Bu sürgün 2 sene 4 ay sürdü. Çok zor yaşamları oldu. Kiminin çocuğu, kiminin oğlu öldü ve yanlarında olamadılar. Hala da suçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Bu olayların tekrar yaşanmaması dileğiyle" dedi. - VAN
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 27 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri
Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi
Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!