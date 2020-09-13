Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme - Son Dakika

Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme

Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olan Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Irgandı Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı düzenlemelerle hayat bulacak.

Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme, System.String[]

Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme

BURSA - Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olan Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Irgandı Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı düzenlemelerle hayat bulacak.

Doğal afetler ile savaşlara direnerek, Bursa'nın tarihine 576 yıldır tanıklık eden Irgandı Çarşılı Köprüsü, turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor. Osmanlıların tek arasta köprüsü olarak bilinen ve dünyada örnekleri sadece İtalya ile Bulgaristan'da bulunan köprü, Büyükşehir Belediyesi'nin müdahalesiyle turistlerin uğrak yeri olacak. Şu anda geleneksel halk sanatlarıyla meşgul atölyelere ev sahipliği yapan çarşılı köprünün en büyük eksikliği, turistleri taşıyan tur otobüslerinin park edebileceği bir alanın olmayışı. Köprü esnafının bu büyük derdi, Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşuyla tarihe karışacak. Irgandı Köprüsü'nün kuzey doğu cephesine, turist otobüsleri için otopark yapılacak. Köprü esnafının diğer talepleri ise 'yerli ve yabancı turistlere hitap edecek şekilde' hızlı bir şekilde yerine getirilecek. Çalışmalar tamamlandığında; Irgandı Çarşılı Köprüsü, turizm lokasyonu anlamında değerini daha ta katlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılacak çalışmalar öncesinde Tarihi Irgandı Köprüsü'nde inceleme gezisinde bulundu. Esnaf temsilcileriyle birlikte köprüdeki dükkanları dolaşan, talep ve sıkıntıları dinleyen Başkan Aktaş, gerekli müdahale yapıldıktan ve eksiklikler giderildikten sonra çarşılı köprünün yeniden eski cazibesini kazanacağını söyledi. Bursa'nın tarihi ve kültürel onlarca güzel esere ev sahipliği yaptığını, Tarihi Irgandı Köprüsü'nün de bunlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, şu anda tarihi köprüde 'unutulmaya yüz tutmuş' geleneksel değerlerin muhafaza edildiğini ifade etti. Başkan Aktaş, "Burada hattatlarımız var. Farklı sanatlar icra ediliyor. Bu manada hemşerilerimizi ve Bursa'yı ziyaret edenleri, bu havayı teneffüs etmeye davet ediyorum" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, çarşılı köprüdeki eksiklikler sebebiyle esnafın kendilerine başvuruda bulunduğunu, bu sebeple ziyaretin gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bürokratlarımızla birlikte geldik ve tespitlerimizi yaptık. Nasip olursa, çarşılı köprü ile ilgili düzenlemeleri kısa zaman sonra hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan, Gökdere üzerinde 1442 yılında inşa edilen Irgandı Çarşılı Köprüsü üzerinde, sedefkarlıktan çiniciliğe birçok sanat evi yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 13:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1527 yeni vaka tespit edildi Günlerdir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım Trabzon'da ilk tehlike yaşandı! Defans son anda topu kornere attı Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü         
16:39
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı         
16:28
MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu         
16:18
Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti         
15:56
Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı         
15:13
Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi         
15:05
Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi         
13:46
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse         
11:31
AVM'lerde 'Güvenli Hizmet Belgesi' dönemi başlıyor AVM'lerde 'Güvenli Hizmet Belgesi' dönemi başlıyor         
11:13
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak         
10:51
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Elazığ milletvekilinden depremzedelerin Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında         
23:33
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Yalnız yaşayan öğretmen evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan öğretmen evinde ölü bulundu         
21:17
65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti         
20:28
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı         
19:05
Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü         
18:02
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 20:28:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irgandı Köprüsü'ne turistik düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei