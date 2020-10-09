İŞ Genel Başkanı Arslan: "Bizim için birinci gündem maddesi 696 sayılı kanun hükmündeki... - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair konuşmalar yapan Genel Başkan Arslan, " Türkiye'nin şartsız bir şekilde Azerbaycan'ın yanında olmasını çok kıymetli ve değerli buluyoruz" dedi.

Bir lokantada pandemi koşullarına uygun bir şekilde az sayıda basın mensubu ile bir araya gelen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ana gündem maddelerinin 1 Kasım'da başlayacak olan süreç olduğuna değinen Genel Başkan Arslan, ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Maraş bölgesinin de yeniden açılması kararını memnuniyet ile karşıladıklarını söyledi.

"Türkiye'nin şartsız bir şekilde Azerbaycan'ın yanında olmasını çok kıymetli ve değerli buluyoruz"

Dileklerinin işgal edilen Azerbaycan topraklarının özgürleşmesi olduğunu dile getiren Genel Başkan Arslan, "Bölgemizde ve dış politikada yaşadığımız yoğun ve hızlı gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi de 12. Gününe girilen Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat devam ediyor Hem işgal edilmiş toprakların hem de Karabağ'ın özgürleşmesi konusunda ciddi bir mücadele var. Bu sebepten Türkiye ile Azerbaycan saflarını sıklaştırmış durumda. Konfederasyonumuzda Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu genel başkanı ile doğrudan görüştük. Ortak bir açıklama yaptık. Konfederasyonumuz olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize başarı dileklerimizi ilettik. Şehitlerimize rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileklerimizi ilettik. Umuyor ve bekliyoruz. Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilir. İşgal edilen Azerbaycan toprakları inşallah özgürleşmiş olur. Türkiye'nin şartsız bir şekilde Azerbaycan'ın yanında olmasını çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tutumuna da Cumhurbaşkanının nezdinde teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde HAK-İŞ'e bağlı bir sendika var"

Açılışı yapılan kapalı Maraş bölgesine de değinen Genel Başkan Arslan, "Bu durumun Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Oradaki mülk ve tesislerin büyük bir çoğunluğu uluslararası şirketlere ve kurumlara ait. Doğrudan Rum kesimini ilgilendiren bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın en nadir sahillerinden bir tanesi. Çok uzun ve kıymetli bir bölge. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aldığı bu karar Kıbrıs sorunun çözümü içinde büyük bir adım olur. Bu bölgenin 46 yıldır kapalı kalması gerçekten ekonomik açıdan, orada bulunan tesisler açısından büyük bir kayıp. Bunun telafi edilmesi hususunda atılan adımları HAK-İŞ olarak destekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde HAK-İŞ'e bağlı bir sendika var. Kıbrıs Kamu-Sen ile istişarelerde bulunduk. Sendikamızın desteği Maraş'ın açılması yönündeydi" ifadelerini kullandı.

"Bizim için birinci gündem maddesi 696 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin 1 Kasım itibari ile yeni bir aşamaya gelmiş olması"

Gündemlerinin ana konusunu 1 Kasım itibariyle başlayacak olan kamuda toplu sözleşme çalışmaları olduğunu hatırlatan Genel Başkan Arslan, "Bizim için birinci gündem maddesi 696 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin 1 Kasım itibari ile yeni bir aşamaya gelmiş olması. Covid-19 salgını sebebiyle çalışma hayatı ilişkisi bizim için bir başka önemli gündem. Geçtiğimiz günlerde çalışma hayatı buluşmaları kapsamında hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem Türkiye İşverenler Konfederasyonu ve HAK-İŞ olarak 3'lü bir toplantı yaptık. Bu toplantıda önceden belirlediğimiz gündem Covid-19 salgınının çalışma hayatını etkileriydi. Telekonferans üzerinden yaptık. Fakat başarılı bir toplantıdaydı. Orada hem salgından bu yana yapılan çalışmalar, bizim taleplerimiz, işverenlerin talepleri, hükümetin ve Sağlık Bakanlığının yaptıkları, akademisyenlerin bu konudaki teklifleri ile birlikte son derece verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Bunun sonuçları sanıyorum ilerleyen günlerde bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşılır. Bizim gündeme getirdiğimiz ve akademisyenlerinde destek verdiği Covid-19'a yakalanarak rahatsızlananların meslek hastalığı ve iş kazası kapsamına alınması talebimiz vardı. Diğer taleplerimizi de o toplantıda ifade etmeye çalıştık" diye konuştu.

"Covid-19 salgınında maalesef en büyük sıkıntıyı örgütsüz iş yerlerinde yaşıyoruz"

Covid-19 salgınında sendikalaşmanın öneminin daha da ön plana çıktığını belirten Arslan, "Bu salgında yaşadık ve gördük ki sendikalı örgütlülüğün olduğu işletmelerde salgınla mücadelede çok başarılıyız. Covid-19 salgınında maalesef en büyük sıkıntıyı örgütsüz iş yerlerinde yaşıyoruz. Örgütsüz yerlerde iş verenler servisler konusunda, yemekhanelerde, toplanma alanlarında kendi başlarına keyfi bir düzenleme yapıyorlar. Halbuki sendikaların olduğu yerleri kurumsal hale getirdik. Son derece başarılı verimli ciddi yatırımlar da yapıldı. 10 bin üyemizin olduğu özel bir sektörde bulunan iş yerinde işverenle yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan tablo şu; ciroların aşağı yukarı yüzde 20'sini korona virüs ile mücadeleye ayırdılar. Bütün servisleri değiştirdiler. Yeni servisler oluşturdular. İş yerlerinde bulunan pek çok alanı gözden geçirdiler. Mümkün olduğunca teması en aza indirecek düzenlemeler yapıldı. Örgütlü olduğumuz için bunu birlikte ortaya koyduk. Tabii ki her sendikamızın iş kollarından kaynaklı örgütlenmenin önünde engeller var ama genel olarak bunları özet olarak ifade ettim" dedi. - ANKARA