İş Kazasında Engelli Kalan Cuma'ya 17.9 Milyon TL Tazminat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İş Kazasında Engelli Kalan Cuma'ya 17.9 Milyon TL Tazminat

28.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da iş kazası sonrası engelli kalan Cuma Tabbas, açtığı davayla 5.5 milyon TL tazminat kazandı.

İSTANBUL'da 10 yıl önce demir doğrama atölyesinde çalışırken başına metal parça saplanıp yüzde 76 oranında bedensel engelli kalan Suriye uyruklu Cuma Tabbas (27), açtığı davayla 5,5 milyon TL maddi ve manevi tazminat kazandı. Tazminat miktarı yasal faiziyle birlikte 17 milyon 900 bin TL'ye ulaşırken, mahkeme kararının Yargıtay tarafından onanması bekleniyor. İş kazası sonrası 1 yıl yoğun bakımda kaldığını belirten Cuma Tabbas, "Kazadan sonrası geçirdiğim 3 yılı tam olarak hatırlamıyorum. Ben yoğun bakımda iken ailem Suriye'ye dönmüş. Geçen süre içinde Suriyeli Hüseyin ile tanıştım ve bana bakacağını söyledi. Ben de onun yanına Konya'ya geldim" dedi.

M.E. ve K.Y.'ye ait iş yerinde çalışan Cuma Tabbas'ın başına 2016 yılı Temmuz ayında atölyede kırılan bir metal parça saplandı. Hastaneye kaldırılan Tabbas, 1 yıl boyunca komada kaldı. Bu süre zarfında ise Tabbas'ın ailesi ülkeleri Suriye'ye döndü. 1 yıllık tedavinin ardından yüzde 76 oranında bedensel engelli kalan ve aldığı darbe sonucu beyninde kitle oluşan Tabbas, taburcu oldu.

VATANDAŞI SAHİP ÇIKTI

Cuma Tabbas, kendisine sahip çıkan Suriye uyruklu arkadaşının evine yerleşti. 5 yıl önce arkadaşıyla birlikte Konya'ya yerleşen Tabbas, 2022 yılının Temmuz ayında ise iş kazasının ardından kendisini ortada bıraktığını öne sürdüğü patronları M.E. ve K.Y. hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. 2024 yılı Ekim ayında, davanın görüldüğü Konya 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 5,5 milyon TL maddi ve manevi tazminata hükmetti. İşverenler, yerel mahkemenin kararına itiraz edip, dosyayı Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Ancak işverenler, bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Tazminat miktarı şu an yasal faiziyle birlikte 17 milyon 900 bin TL'ye ulaşırken, mahkeme kararının Yargıtay tarafından onanması bekleniyor.

'SENİ UNUTMUYORUZ DEDİLER, AMA UNUTTULAR'

Vücudunun sağ tarafını kullanamayan ve konuşmakta güçlük çeken Cuma Tabbas, "Ben makinenin önünde çalışıyordum. Bir anda kafama metal parça geldi. Ondan sonra da hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayları 3 yıl sonra ancak hatırlamaya başladım. Bazıları 1 yıl yoğun bakımda kaldığımı söylüyor, ama bilmiyorum. Kazayı geçirdiğimde 17 yaşındaydım. Patronlarım, seni unutmuyoruz dediler, ama unuttular. Sonra da dava açtım. Şu an dava sürüyor. Ailem Suriye'de. Kazadan sonra Hüseyin diye biriyle tanıştım, sonra bana bakacağını söyledi. Onun yanına yerleştim. 2021 yılında onunla birlikte Konya'ya geldim. Yüzde 76 oranında engelli kaldım. Vücudumun sağ tarafını hareket ettiremiyorum. Bir de beynimde kitle oluştu. 2 ameliyat geçirdim" dedi.

'CUMA, ÖLMEDEN, HAKKINI ALMAK İSTİYOR'

Müvekkilinin beyninde oluşan kitle nedeniyle engelinin sürekli arttığını söyleyen Tabbas'ın avukatı Mavili Tokmak, "Müvekkilim metal doğrama atölyesinde çalışırken, başına parça isabet ediyor. Sonrasında bir seneyi geçkin bir süre yoğun bakımda kalıyor. Tamamen bilinçsiz bir halde ölmesi beklenirken yaşıyor. Ancak beyninde büyüyen bir kitle söz konusu ve bu beynindeki kitle sonucu her an ölebilir. Şu anda ölümle yüz yüze her gün yaşıyor. Cuma bize kazadan 6 yıl sonra ulaştı. 2022 yılında açtığımız dava, Konya 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2024 yılında karara çıktı. 5,5 milyon TL'lik tazminat kazandık. Bu miktar olayın ardından geçen süre göz önüne alınarak yasal faizle birlikte 17 milyon 900 bin TL'ye ulaştı. Karşı taraf, karara itirazda bulunup, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın karar vermesini bekliyoruz. 2022 yılında açtığımız davamız, 4 sene aşkın süredir devam ediyor. Dosya ise neredeyse 1 yıldır Yargıtay'da bekliyor ve karara çıkmadı. Müvekkil yüzde 76 engelli kaldı. Ancak beyninde büyüyen kitle sonucu bu engeli yüzde 90'a doğru gidiyor. Müvekkil her an ölmek üzere ve bu davayı sonuçlanmasını istiyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA, DHA

Kaynak: DHA

İş Kazası, İstanbul, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Kazasında Engelli Kalan Cuma'ya 17.9 Milyon TL Tazminat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
13:18
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:08:33. #7.11#
SON DAKİKA: İş Kazasında Engelli Kalan Cuma'ya 17.9 Milyon TL Tazminat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.