Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

36 dakika önce

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği sektör verileriYer: Four Seasons Istanbul at the BosphorusTarih: 18 Ocak CumaSaat: 11: 30 - 13: 002018 İhracat Rakamları Açıklanma ToplantısıYer: SANLAB SimülasyonTarih: 18 OcakSaat: 10: 30Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme ToplantısıYer: Grand...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği sektör verileri

Yer: Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

Tarih: 18 Ocak Cuma

Saat: 11: 30 - 13: 00

2018 İhracat Rakamları Açıklanma Toplantısı

Yer: SANLAB Simülasyon

Tarih: 18 Ocak

Saat: 10: 30

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel Taksim

Tarih: 22 Ocak

Saat: 09: 00

İSO - TEPAV Mahir Eller Projesi

Yer: TOBB Hizmet Binası, Şişli

Tarih: 22 Ocak

Saat:   10: 00

TİM İhracat Raporu'nu açıklıyor

Yer: Raffles İstanbul Otel -Zorlu Center

Tarih: 22 Ocak

Saat: 09: 30

SHURA "İklime Yatırım, Büyümeye Yatırım" raporu

Yer: Radisson Blu Bosphorus

Tarih: 22 Ocak 2019, Salı

Saat: 09.30

"Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri" Paneli

Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi/ Ankara

Tarih: 24 Ocak

Saat: 09: 30

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" Sonuçları

Yer: Swissotel The bosphorus

Tarih: 23 Ocak

Saat: 09: 30

TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi

Tarih: 24 Ocak

Saat: 16: 00

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer    : Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih : 7 Şubat

Saat  : 09.00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:04 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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