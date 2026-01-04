Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

04.01.2026 07:06
Kağıthane'de evsiz şahıs, ısınmak için tamirhanenin önünde tamir edilmek için bekleyen aracın kırık camından içeri girdi. Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu şahıs, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Aracın içerisinde cenin pozisyonunda cansız bedeni bulunan şahsın cansız bedeni inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta saat 03.00 sıralarında dehşet yaşandı. İddiaya göre; sokakta yaşayan evsiz bir kişi soğuk havada ısınmak için tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi.

Otomobilin alev aldığı anlar

ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARAÇTA YANARAK CAN VERDİ

Bir süre sonra araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bilincini kaybeden şahıs yanan otomobilin içinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye otomobilin içindeki cansız bedeni görünce polis ekiplerine haber verdi. Yanan aracın olduğu yere çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL BİR AYDAN FAZLADIR ORADAYMIŞ

Yanan otomobilin sahibi ve tamirhanede çalışan tamirci çağrıldı. Olay yerinde alınan ilk ifadelere göre otomobilin bir aydan fazla süredir tamirhanede beklediği, camının kırık olduğu öğrenildi.

CENİN POZİSYONUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri yangının neden çıktığını ve hayatını kaybeden sokakta yaşayan kişinin hayatını neden kaybettiği üzerine incelemede bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin içinde cenin pozisyonunda bulunan evsiz şahsın civarda sokakta yaşadığı ısınmak için daha önce başka arabaların da içine girdiği öğrenilirken yanan aracın içine de soğuk havadan korunmak için girdiği tahmin ediliyor. Yetkililer hem yangın hem de hayatını kaybeden şahıs için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Kağıthane, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, evsiz, Son Dakika

