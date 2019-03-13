Son Dakika Haberleri: İsipab'dan Fetö'ye Karşı Türkiye ile İş Birliği Çağrısı

İsipab'dan Fetö'ye Karşı Türkiye ile İş Birliği Çağrısı

33 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yok edilmesi için Türkiye ile iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

İsipab'dan Fetö'ye Karşı Türkiye ile İş Birliği Çağrısı, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yok edilmesi için Türkiye ile iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Türkiye'den TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı İSİPAB 14. Konferansı'nın sonuç bildirgesi taslağında FETÖ ile mücadele konusu ele alındı.

İSİPAB Dış İlişkiler ve Siyasi İşler Komisyonu tarafından onaylanan sonuç bildirgesi taslağında, FETÖ'nün sonunu getirmek için Türkiye ile iş birliği yapılması çağrısında bulunuldu.

"Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da tanık olduğu sert darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanılan taslakta, üye ülkelerden FETÖ'ye bağlı kişi, kurum, topluluk ve oluşumlara karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

Konferans, alınan kararların onaylanması ve sonuç bildirgesinin ilanıyla yarın sona erecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, İslam ülkeleri arasında dayanışmanın artırılması amacıyla 1999 yılında kuruldu. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da olan birliğin 54 üyesi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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