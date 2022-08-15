Polisan'dan olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler A Milli Voleybol Takımları'na coşkulu kutlama - Son Dakika
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Polisan'dan olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler A Milli Voleybol Takımları'na coşkulu kutlama

15.08.2022 12:26

İşitme Engelli Erkek A Milli Voleybol Takımının forma sponsoru olan Polisan Kansai Boya, takımın Brezilya'daki olimpiyatlarda gösterdiği başarıyı sessiz ama duygusal bir etkinlikle kutladı.

İşitme Engelli Erkek A Milli Voleybol Takımının forma sponsoru olan Polisan Kansai Boya, takımın Brezilya'daki olimpiyatlarda gösterdiği başarıyı sessiz ama duygusal bir etkinlikle kutladı.

Polisan açıklamasına göre, Polisan Holding'in bağlı ortaklığı olan Polisan Kansai Boya, forma sponsoru olduğu İşitme Engelli A Milli Voleybol Takımı'nın erkek ve kadın oyuncularını, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda gösterdikleri başarı ve aldıkları iki altın madalyadan ötürü tebrik etti. Olimpiyat şampiyonları için hazırlanan sessiz ama coşkulu organizasyon, Kocaeli Dilovası'nda bulunan Polisan Eğitim, Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen dostluk maçı ile başladı.

Engelli A Milli Voleybol takımının kadın ve erkek oyuncularından oluşan karma ekibinin karşısına, Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu'nun da yer aldığı Polisan Voleybol takımı çıktı. Dilovası Polisan Ortaokulu öğrencileri ile Polisan Kimya, Polisan Kansai Boya ve Poliport çalışanlarının izlediği dostluk maçında, izleyiciler maç boyunca tezahüratlarını, öğrendikleri işaret dili ile yaptılar. Maçı A Milli takım oyuncuları kazanırken, sahada eğlenceli anlar yaşandı.

Yemekte sipariş verince "Elinize Sağlık" tebrik mesajları ile karşılaştılar

Maçtan sonra milli voleybolcular ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Erkek İşitme Engelli A Milli Voleybol Teknik Direktörü Osman Çarkçı, Kadın İşitme Engelli A Milli Voleybol Teknik Direktörü Fuat Dokgöz, İşitme Engelli A Milli Voleybol Antrenörü Erkal Taş, Polisan tarafından düzenlenen kutlama yemeğine katıldı.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, Polisan Holding CEO'su Mehmet Hacıkamiloğlu ve Polisan Kansai Boya Genel Müdürü A. Cemal Drahor'un hazır bulunduğu yemekte, milli oyuncular sipariş vermek için QR kodları okutunca Türkiye'nin önemli sporcularının işaret dili ile söyledikleri "Elinize Sağlık" tebrik mesajları ile karşılaştılar. Bu sürpriz duygusal anların yaşanmasına neden olurken, tebrik mesajı gönderen sporcular arasında karateci Uğur Aktaş, Milli boksör Şennur Demir, Milli Pentatlet İlke Özyüksel, kayakla atlama olimpiyat sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, basketbolcular Berkay Candan, Erkan Yılmaz, Kartal Özmızrak ve Oğuz Savaş yer aldı.

Bu özel organizasyonda Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bitlis, Polisan Holding CEO'su Hacıkamiloğlu ve Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Drahor, birer konuşma yaptı. Organizasyon hediye takdimi ile son buldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polisan'dan olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler A Milli Voleybol Takımları'na coşkulu kutlama - Son Dakika

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