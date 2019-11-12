İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası sona erdi

Bu yıl ikincisi Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası tamamlandı.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya'dan 80 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada, Türkiye'yi 10'u kadın 25 sporcu temsil etti. Türk sporcular, şampiyonada 4 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak toplam 17 kez kürsüde yer aldı.