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İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu - Son Dakika

İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu

25.06.2021 22:17

- İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu Karabük'te düzenlenen 2020-2021 Sezonu İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde Karşıyaka İESK şampiyon oldu.

- İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen 2020-2021 Sezonu İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde Karşıyaka İESK şampiyon oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Süper Lig finaline adını yazdıran İzmir ekiplerinden Karşıyaka İESK ve Bornova SSK takımları Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz sona eren müsabakada 111. dakikada Karşıyaka İESK bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek İşitme Engelliler Türkiye Süper Ligi şampiyonu oldu. Bornova SSK ise ligi 2. tamamladı.

Karşılaşma sonunda sporculara madalya ve şampiyonluk kupasını Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, TİESF Asbaşkanı Serhat Öztürk, TİESF Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacif ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven verdi. Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Karşıyaka İESK Teknik Direktörü İbrahim Günal, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Turnuva kısa ve 10 günlüktü ama bizim için çok uzun maratondu. Pandemiden dolayı bütün oyuncular çok dinlenmişti. Arka arkaya maçlar oynadık. Bunun sakatlıkların olacağını ve maratonun uzun olacağını biliyorduk. Şampiyonluğa uzandığımız için mutluyuz" dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ise, "Bu sezon programımızı farklı yaptık. 2021 -2022 sezonu başlamadan Valeybol ve Basketbol final maçlarını da Karabük'te yaptık. 10'ar gün boyunca zorlu mücadeleler geçirdiler. Hepsi milli takımı hazırlamak içindi. Bugünde futbol süper ligini yaptık ve sürpriz bir şekilde Karşıyaka takımı şampiyon oldu. İyi mücadele ettiler. Kazanan da kaybeden de centilmence mücadele ettikleri için tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kihtir ayrıca, 26 gün sonra Tokyo olimpiyatlarında kalben sporcularının yanlarında olduklarını ve oradan sporcuların başarılarla döneceklerine inandıklarını da sözlerine ekledi.

İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu
İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu

Spor Toto Süper Lig, Karşıyaka, Karabük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka oldu - Son Dakika Spor


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