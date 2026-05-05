İskenderun’da bilim rüzgarı: TÜBİTAK fuarı yoğun ilgi gördü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilediği TÜBİTAK Bilim Fuarı kapılarını açtı. İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı yenilikçi projeler ziyaretçilerden tam not aldı.

PROTOKOL ÜYELERİ GENÇLERİN PROJELERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Fuarın açılışına İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Nebil Özdemir katıldı. Protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaymakam Önder, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

GENÇLERDEN YENİLİKÇİ VE ÇÖZÜM ODAKLI PROJELER

Fuarda sergilenen projeler, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda araştıran, üreten ve çözüm geliştiren bir bakış açısına sahip olduklarını ortaya koydu. Günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm sunan çalışmalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Öğrencilerin uzun süren hazırlık süreci sonucunda ortaya koyduğu projeler, hem teknik yeterlilik hem de yaratıcı düşünce açısından dikkat çekti.

İSKENDERUN’DA BİLİM VE EĞİTİM VİZYONU GÜÇLENİYOR

İskenderun’da düzenlenen bu tür bilim etkinlikleri, bölgedeki eğitim vizyonunun gelişimine önemli katkı sağlıyor. TÜBİTAK destekli fuar, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda onları geleceğin bilim insanları olma yolunda motive ediyor.

Katılımcılar, etkinliğin hem eğitici hem de ilham verici olduğunu ifade ederken, fuarın her yıl daha da geniş kapsamlı şekilde düzenlenmesi temennisinde bulundu.

Haber: Hüseyin Zorkun