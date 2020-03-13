İslahiye MTAL öğrencisinin projesi bölge birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye MTAL öğrencisinin projesi bölge birincisi oldu - Son Dakika

İslahiye MTAL öğrencisinin projesi bölge birincisi oldu

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Yusuf Yıldırım'ın "Okullarda yangın tahliye kapılarının otomatikleştirilmesi" adlı projesi Adana'daki yarışmada bölge birincisi oldu.

İslahiye MTAL öğrencisinin projesi bölge birincisi oldu, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Yusuf Yıldırım'ın "Okullarda yangın tahliye kapılarının otomatikleştirilmesi" adlı projesi Adana'daki yarışmada bölge birincisi oldu.

İslahiye Fatih Sultan Mehmet MTAL, Teknoloji Tasarım alanı öğrencisi Yusuf Yıldırım, TÜBİTAK 2204 A, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında "Okullarda yangın tahliye kapılarının otomatikleştirilmesi" adlı projesiyle Adana bölge yarışmasına katıldı.

Yarışmada bölge birincisi seçilen proje Diyarbakır'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, "Okul yönetimini, Elektrik, Elektronik Atölye Şefi Mustafa Göksoy ve Öğrencimiz Yusuf Yıldırım'ı başarılarından dolayı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum." dedi.

Fatih Sultan Mehmet, Yusuf Yıldırım, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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