İslam İşbirliği Teşkilatı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı - Son Dakika
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İslam İşbirliği Teşkilatı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı

08.08.2022 10:26
İslam İşbirliği Teşkilatı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu yüzlerce Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in tehlikeli şekilde tansiyonu yükseltmekle uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölmeye yönelik ihlallerin doğurabileceği sonuçlardan Tel Aviv yönetimi sorumlu tutuldu.

Filistin halkına ve kutsallarına karşı sürdürülen saldırıların şiddet ve istikrarsızlığa yol açacağı uyarısının yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa, 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara has bir ibadet yeridir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası toplumu, Mescid-i Aksa'ya karşı tekrarlanan bu saldırıların hemen durdurulması ve İsrail'i kutsallara saygı duymaya zorlaması için harekete geçmeye çağırıyoruz."

Açıklamada ayrıca, Mescid-i Aksa ve Filistin halkı için uluslararası koruma talebinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ve Mescid'i Aksa baskını

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne cuma gününden itibaren düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 44 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in Sivillere Yönelik Saldırılarını ve Mescid-İ Aksa'da İbadet Girişimlerinde Bulunulmasını Şiddetle Kınıyoruz' Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in Sivillere Yönelik Saldırılarını ve Mescid-İ Aksa'da İbadet Girişimlerinde Bulunulmasını Şiddetle Kınıyoruz' Pakistan, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı Pakistan, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı
Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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