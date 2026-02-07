İslamabad'da Cami Saldırısı: 36 Ölü - Son Dakika
Dünya

İslamabad'da Cami Saldırısı: 36 Ölü

İslamabad\'da Cami Saldırısı: 36 Ölü
07.02.2026 17:39
Pakistani'de Cuma namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti.

PAKİSTAN'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre; İslamabad'ın Tarlai bölgesindeki Hatice-tül Kübra Camisi'ne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya ulaştı. Patlamada yaralananların bazılarının durumunun kritik olduğu belirtilirken, yaklaşık 170 kişinin tedavilerinin çeşitli hastanelerde devam ettiği kaydedildi.

Haberlerde söz konusu saldırının, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

