Son Dakika Haberleri: İsmet İnönü, Mezarı Başında Anıldı

İsmet İnönü, Mezarı Başında Anıldı

53 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı ve CHP eski genel başkanı İsmet İnönü, ölümünün 45'inci yıl dönümünde Anıtkabir'deki kabri başında anıldı.

İsmet İnönü, Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı ve CHP eski genel başkanı İsmet İnönü, ölümünün 45'inci yıl dönümünde  Anıtkabir'deki kabri başında anıldı.

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ile çok sayıda kişi katıldı. Törende ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Kıratlı, Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İnönü'nün kızı Toker de ailesi adına kabre çelenk bıraktı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziyelerini iletti.

Görüntü Dökümü

-Anıtkabir'e gelen heyetten görüntüler

-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'de saygı duruşu

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnönü'nün mezarında saygı duruşundan bulunması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:49 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Anıtkabir, İsmet İnönü, Politika
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