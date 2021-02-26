İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu - Son Dakika

İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu

26.02.2021 11:55
İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu, System.String[]

İspanya'dan Türkiye'ye yola çıkan 2 bin 695 büyükbaş hayvanı taşıyan kargo gemilerinde, "Mavi dil" hastalığının ortaya çıkmasıyla Türkiye'ye girişine izin verilmeyen ve KKTC'ye sığınan gemiler, Akdeniz'de krize neden oldu.

İspanya'dan Türkiye'ye yola çıkan 2 bin 695 büyükbaş hayvanı taşıyan kargo gemilerinde, "Mavi dil" hastalığının ortaya çıkmasıyla Türkiye'ye girişine izin verilmeyen ve KKTC'ye sığınan gemiler, Akdeniz'de krize neden oldu.

İspanya'dan 17 Aralık tarihinde Türkiye'ye doğru yola çıkan ve toplamda 2 bin 695 büyükbaş hayvan taşıyan 2 kargo gemisi Akdeniz'de krize neden oldu. Türk yetkililer tarafından gemide bulunan hayvanlar üzerinde yürütülen araştırmada "Mavi dil" hastalığının tespit edilmesinin ardından gemiler ülkeye alınmadı. Gemiler arasından 919 büyükbaş hayvanın bulunduğu "Karim Allah" kargo gemisi İspanya limanına geri dönerken, bin 776 büyükbaş hayvan taşıyan "Elbeik" kargo gemisi ise Libya'ya gitmek üzere rotasını değiştirdi. Tunus'a yaklaştığı sırada Libyalı yetkililer tarafından yapılan incelemede, gemide bulunan hayvanlarda 'Mavi dil' hastalığının tespit edilmesinin ardından Togo bandıralı Elbeik kargo gemisinin, Libya hükümeti tarafından ülkeye girişi yasaklandı. Elbeik ise Tunus açıklarına demir atarken gemi yetkilileri, hayvanlar için Tunus hükümetinden su ve yem talebinde bulundu. Tunus hükümeti ise, mavi dil hastalığının tespit edilmesi nedeniyle Elbeik kargo gemisinin Tunus açıklarından ayrılması konusunda uyardı.

Yardım eli KKTC'den

Tunus hükümetinin çağrısına uyan Elbeik kargo gemisi, rotasını bir kez daha değiştirerek yönünü Kıbrıs'a doğru çevirdi. Geminin Kıbrıs açıklarına ulaşmasının ardından Elbeik yetkilileri, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) gemideki hayvanlar için yem ve su talebinde bulundu. Rum makamları tarafından olumsuz yanıt verilmesi üzerine Elbeik, Gazi Mağusa limanına sığınarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinden yardım istedi. KKTC hükümetinden yardım talebine olumlu yanıt gelmesinin ardından Elbeik kargo gemisi, Gazi Mağusa açıklarına demir attı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gemide bulunan bin 776 büyükbaş hayvan için gemiye su ve yem desteğinde bulundu.

Öte yandan İspanya hükümeti, 2 kargo gemisinde yüklü olan büyükbaş hayvanların veteriner sertifikalarının temiz olduğunu iddia ederken Türk yetkililer, gemilerde mavi dil hastalığı salgını tespit edilmesi ardından 2 kargo gemisinin de ülkeye girişini reddederek ve İspanya'dan canlı hayvan ithalatını askıya aldığını duyurdu.

Elbeik, Rum kesiminde gerginliğe neden oldu

Elbeik kargo gemisinin Gazi Mağusa limanına sığınmasının ardından Kıbrıs Rum Kesiminde gerginlik yükseldi. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GKRY'nin yaşanan olaydan rahatsız olması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, KKTC devletinin hayvanlara yem vermesinin Kıbrıs Rum tarafınca başka yerlere çekilmeye çalışmasının kabul edilmez olduğunu kaydetti. KKTC'nin büyükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için Veteriner Dairesi kontrolünde yem ikmali yaptığını belirten Bakan Nazım Çavuşoğlu, "Herhangi bir risk almamak için ilgili gemi, limana yanaştırılmamaktadır. Bu yaşananlar, hayvan refahı açısından bir trajedidir. Rum Yönetimi'nin, KKTC'nin ilgili gemideki hayvanlara yem tedariki yaparak yardım eli uzatmasını siyasi noktalara çekme çalışmaları kabul edilemez bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

GKRY'nin yaşanan olaya tepkisini eleştiren Çavuşoğlu, "KKTC olarak içinde hastalıklı hayvanlar taşıdığı iddiası olan ve hiçbir limana yanaştırılmayan zorda kalan bir gemiye yardım elimizi uzattık. AB üyesi olan Rum Yönetimi'nin, yapmış olduğumuz yardımı baltalamaya çalışması yerine, ilgili gemiye en başta destek vermiş olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, "Bu konuda yükün sorumlusu olan bir AB üye ülkesinin diğer AB üye ülkeleri ile işbirliği yaparak sorunu çözmek yerine, sorumluktan kaçmaya çalışması ve gemiyi limanlarına kabul etmemeleri oldukça düşündürücüdür" dedi. - LEFKOŞA

İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu
İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu
İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu
İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu
İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu
İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu

Akdeniz, İspanya, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Siyasi kutuplaşmanın sokağa yansıması! Röportaj esnasında tekmeler yumruklar havada uçuştu Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak "Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence
Fiyatı bir türlü düşmeyen ayçiçek yağında bu kez de gramajlar azaldı Fiyatı bir türlü düşmeyen ayçiçek yağında bu kez de gramajlar azaldı         
11:39
Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor         
11:37
Ormanda çukur kazan definecilerin, oksijensiz kalmamak için kurdukları boru düzeneği pes dedirtti Ormanda çukur kazan definecilerin, oksijensiz kalmamak için kurdukları boru düzeneği pes dedirtti         
11:32
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı         
11:01
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar         
10:09
Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı         
09:54
Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi         
09:36
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 12:04:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz'de krize neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei