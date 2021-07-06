İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Ege Denizi 'nden bugün saat 07.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi P-42 borda numaralı 'ESPS Rayo', saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra noktası en zor noktası olan Nara Burnu 'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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