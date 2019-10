Isparta basınından Mehmetçik'e destek

ISPARTA - Isparta'da bir araya gelen gazetecilerin her Pazartesi yaptığı halı saha karşılaşmalarında bu haftaki konuk İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan oldu. Alan'ın başlama vuruşu yaptığı maç öncesinde bir araya gelen gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdikleri pankartı açarak, Mehmetçik'e asker selamı gönderdiler.

Isparta Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde yapılan maçta, kırmızı -beyaz ve sarı - siyah formalı gazeteciler karşı karşıya geldi. Maç öncesinde bir araya gelen gazeteciler, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan ile birlikte "Barış Pınarı Harekatı'nda şanlı ordumuzun yanındayız" yazılı pankartın arkasına geçerek asker selamı verdiler.

"Ülkemizin teröristlerle yaptığı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz"

Isparta basını olarak, Mehmetçik'in Fırat'ın doğusunda yürüttüğü harekata her kulvarda destek sağladıklarını belirten ve gazeteciler adına açıklamalarda bulunan Isparta Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tuna Ünal, "Isparta basını olarak, Barış Pınarı Harekatı'na sonsuz destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Suriye'de terör unsurlarını bölgeden temizlemek adına yürütülen Mehmetçiğimizin sonuna kadar arkasındayız. Ülkemizin teröristlerle yaptığı mücadelede sonuna kadar hem yayın organlarımızla hem de sportif çalışmalarımızla destek verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Isparta'da görev yapan gazetecilerin yaklaşık 2 aydan bu yana her hafta halı sahada maç yaptığını ve her maçta bir protokol üyesini konuk ettiklerini anlatan Ünal, "Bugün, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyin Danışmanlarından, Ispartalı Ağabeyimiz İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan bizim konuğumuz. Onun da bizlere olan manevi desteğini her zaman omuzlarımızda hissediyoruz. Sağ olsun böyle bir şey yapacağımızı kendisine söylediğimizde destek olacağını belirtti. Bizler, buradan tekrar kahraman Mehmetçiğimize destek olduğumuzu bildiriyoruz, sonuna kadar ordumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı.