Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinden Birzeit Üniversitesine baskın
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İsrail askerlerinden Birzeit Üniversitesine baskın

6 saat önce

İsrail askerleri, Filistin'in köklü üniversitelerinden Birzeit Üniversitesine düzenlediği baskında birçok üniversite öğrencisini "Hamas'a üye olduğu" gerekçesiyle gözaltına aldı.

İsrail askerlerinden Birzeit Üniversitesine baskın, System.String[]

İsrail askerleri, Filistin'in köklü üniversitelerinden Birzeit Üniversitesine düzenlediği baskında birçok üniversite öğrencisini " Hamas'a üye olduğu" gerekçesiyle gözaltına aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesine baskın düzenlediğini belirtti.

Adraee, baskında birçok öğrencinin, "Hamas üyesi olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Baskınların ne zaman düzenlendiği ve gözaltına alınan öğrenci sayısına ilişkin bir bilgi vermeyen Adraee, gözaltına alınan öğrencileri İsrail hedeflerine muhtemel saldırı için istihbarat toplamakla suçladı.

Hamas'ın üniversitedeki öğrenci yapılanması olan İslami Blok'un başkanı Usame El-Fahuri'nin de aralarında bulunduğu birçok öğrencinin gözaltına alındığını işaret eden Adraee, söz konusu öğrencilerin Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki silahlı kanadı tarafından örgütlendiğini iddia etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en köklü üniversitesi sayılan Birzeit Üniversitesinden bugüne kadar Filistin'in önde gelen liderleri ile siyasetçileri mezun oldu.

Hamas'tan gözaltılara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin, İsrail, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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