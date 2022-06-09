İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü

09.06.2022 17:39

İsrail Başbakanı Bennett'in havaalanında BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılanması ???????- İsrail Başbakanı Bennett'in BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesi İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü KUDÜS (AA)...

İsrail Başbakanı Bennett'in havaalanında BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılanması

???????- İsrail Başbakanı Bennett'in BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesi

İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü

KUDÜS (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden İsrail Başbakanı Naftali Bennett, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir dizi ekonomik ve bölgesel meseleyi ele aldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bennett, sürpriz bir ziyaretle gittiği BAE'de Muhammed Bin Zayid ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, Bennett'in Zayid ile yaklaşık iki saat süren görüşmesinde, 13 Mayıs'ta vefat eden eski BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid için taziyelerini ilettiği ve yerine gelen Muhammed bin Zayid'i tebrik ettiği bildirildi.

Ardından İsrail ve BAE'li heyetler arasında çalışma yemeği düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İki lider düzenli temas halinde. Son aylarda BAE ve Mısır'da birkaç kez bir araya geldiler. İkili ilişkiler de buna bağlı olarak büyümüştür. Zira türünün ilk örneği olan bir ticaret anlaşması geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geçen yıldan bugüne iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüz milyonlarca dolar arttığına dikkat çekilerek, bu hacmin 3 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü
İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü
İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü
İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü

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İsrail Başbakanı Bennett, BAE'nde İsrail Başbakanı Bennett, BAE'nde
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika

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