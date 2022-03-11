İsrail Cumhurbaşkanı Neve Şalom Sinagogu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti. Herzog 9 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü, Türkiye'ye 14 yıl sonra İsrail'den resmi ziyaret gerçekleştiren ilk devlet başkanı oldu. İsrail Cumhurbaşkanı, Yahudi cemaatinin de katıldığı sinagog ziyaretinde Ukraynalı mültecilerin durumu ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin sürekliliği için dua etti