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İsrail güçleri Şeyh Cerrah'taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Şeyh Cerrah'taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı

19.01.2022 10:24

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, uluslararası tüm tepkilere rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı, İsrail polisi ev sakinlerini gözaltına aldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, uluslararası tüm tepkilere rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı, İsrail polisi ev sakinlerini gözaltına aldı.

Salihiye ailesinin avukatı Velid Taye AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir İsrail polis gücü, gece saat 03.00 civarı Salihiye ailesinin evine baskın düzenledi. Evde bulunanlardan bazılarına saldırdıktan sonra polis merkezine götürdü." dedi.

Taye, İsrail güçlerinin yaptıklarını "vahşice" bir tasarruf şeklinde niteleyerek, polisin ev sahibi Mahmud Salihiye dahil yaklaşık 20 kişiyi gözaltına almasının ardından belediye ekiplerinin evi yıktığını kaydetti.

"Mahkemelerin kararı yerine getirildi"

Öte yandan İsrail polisi ile İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinden yapılan ortak yazılı açıklamada ise "Bu sabah İsrail Polisi, Doğu Kudüs'te özel ihtiyaç sahibi çocuklara okul yapılmak için ayrılmış arazilere inşa edilen yasa dışı binaların tahliye kararını yerine getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgenin tahliyesinin Kudüs Bölge Mahkemesi dahil tüm mahkemeler tarafından onaylandığına dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

"2017'de tahliye kararı verildiğinden beri, kaçak binalarda yaşayan aile üyelerine araziyi rıza ile teslim etmeleri için sayısız fırsat verildi ancak ne yazık ki Kudüs belediyesi tarafından yapılan görüşmeler ve tekrarlanan diyalog girişimlerine rağmen bunu reddettiler."

Tahliyenin 16 Ocak'ta başladığı ve bu sabahın erken saatlerinde de devam ettiği aktarılan açıklamada, "Çok sayıda kişi, mahkeme kararını ihlal, şiddet içeren tahkimat ve kamu düzenini bozma şüphesiyle sorgulanmak üzere gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

İsrailli milletvekilinden yıkıma tepki

İsrail'deki koalisyon hükümeti ortaklarından sol eğilimli Meretz Partisi Milletvekili Mossi Raz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail belediyesinin polis koruması ve desteğinde Salihiye ailesinin evini gece yarısı yıkmasına tepki gösterdi.

Raz, "İsrail güçlerinin hırsızlar gibi gece yarısı Salihiye ailesini donmuş sokağa atmak için geldiğini utançla yazıyorum. İşte Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşamı böyle görünüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, 17 Ocak Pazartesi günü Salihiye ailesini evlerinden çıkarmak için iş makineleriyle Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelmiş, ancak karşılaştıkları direniş üzerine aileye ait bir oto galeri alanı ile bir fidanlığın yıkımını gerçekleştirerek bölgeden ayrılmıştı.

Filistinli baba tüplerle evin çatısına çıktı

İsrail polisi, Kudüs Belediyesinin istimlak kararı üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Salihiye ailesini, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarmak üzere pazartesi sabahı bölgeye gelmişti.

Aile üyeleri ve polis arasında arbede yaşanırken, baba Mahmud Salihiye, ailenin diğer üyeleriyle birkaç tüp gaz alarak çatıya çıkmıştı.

İsrailli belediyeye ait iş makineleri, karşılaştıkları direniş üzerine aileye ait bir oto galeri alanı ile bir fidanlığın yıkımını gerçekleştirerek bölgeden ayrılırken, Salihiye ailesi ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyordu.

Evde 17 kişi yaşıyordu

Mahalle sakinleri Salihiye ailesinin evinde, çocuk, yetişkin ve yaşlı 17 kişinin yaşadığını ifade etmişti.

Salihiye ailesi, mülkün, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den önce kendilerine ait olduğunu belirtirken, Kudüs Belediyesi, Ürdün yönetimi döneminde bu arazinin bir vakfa ait olduğunu bu nedenle "Gaiplik Yasası" doğrultusunda 5 yıl önce araziyi istimlak ettiğini duyurmuştu.

Aile, bu kararın ardından 5 yıl boyunca tahliyenin önlenmesi için yargı mücadelesi vermiş ancak geçen yıl mahkeme tahliye kararını onaylamıştı.

İsrail güçleri Şeyh Cerrah'taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı
İsrail güçleri Şeyh Cerrah'taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı
İsrail güçleri Şeyh Cerrah'taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı

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Güvenlik Önlemleri, İstimlak, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Şeyh Cerrah'taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri Şeyh Cerrah'taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı - Son Dakika
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